Selección Colombia vs Chile, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Eliminatorias

COLOMBIA VS CHILE EN VIVO ACÁ

Luego de la dura derrota frente a Bolivia, en El Alto, la Selección Colombia espera volver a brillar y este martes frente a su gente, enfrentará a Chile en juego válido por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La ‘tricolor’, que sigue segunda en la tabla de posiciones, chocará contra un conjunto chileno que no la pasa nada bien y está en el fondo de la tabla.

El encuentro entre colombianos y chilenos está pactado para las 3:30 p.m. (hora Colombia) y será transmitido desde las 2:30 p.m. con toda la previa a través de la señal principal de Caracol Televisión y la página web de Gol Caracol.

Toda la previa, las formaciones de los equipos, las novedades y más, la podrá seguir EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y en www.golcaracol.com , para que se agende de una vez y no se pierda lo mejor de un nuevo duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

Así fue la formación de la Selección Colombia frente a Bolivia, en El Alto, por Eliminatorias. AIZAR RALDES/AFP

¿Qué novedades tendrá Colombia vs. Chile?

El único jugador que no estará disponible para enfrentar a los chilenos será Roger Martínez, quien ya fue desconvocado por Néstor Lorenzo, luego de tener un esguince de segundo grado en su tobillo por una fuerte patada contra Bolivia. En su lugar, todo apunta a que el titular será Jhon Jáder Durán, quien no estuvo disponible en El Alto, por acumulación de tarjetas amarillas.

Eso sí, se espera que también vuelvan hombres habituales al once titular como lo son Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Jéfferson Lerma o Johan Mojica, quienes empezaron en el banco de suplentes contra Bolivia, teniendo en cuenta los más de 4.000 metros de altura en los que se disputó el encuentro. Cabe recordar también que no estará Daniel Muñoz, pues no fue convocado por una lesión sufrida con el Crystal Palace.

¿Cómo quedó el último Colombia vs Chile?

En la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, Colombia visitó territorio chileno y solamente pudo rescatar un empate. El encuentro terminó 0-0. Mientras que el último antecedente en Barranquilla, fue en las Eliminatorias a Qatar 2022 y allí, la victoria fue ‘tricolor’ 3-1, con un doblete de Miguel Ángel Borja y un tanto de Luis Díaz, al mando de Reinaldo Rueda.