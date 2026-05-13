Así sería el plan de trabajo de Selección Colombia para el Mundial; Bogotá y Medellín involucradas

Cada vez falta menos para que se abra el telón del Mundial 2026. Razón por la que cada equipo ultima detalles, como el caso de la Selección Colombia, que tendrá su debut el 17 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), contra Uzbekistán. Dicho encuentro contará con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión, el portal de Gol Caracol y la plataforma Ditu.

Así las cosas, Néstor Lorenzo, entrenador de la 'tricolor' y compañía ya tienen un plan de cara a su primer partido en la cita orbital. En medio del programa, 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este miércoles 13 de mayo, el periodista, Juan Pablo Hernández, dio a conocer las fechas, sedes, trabajos y viajes que se realizarán en las próximas semanas para llegar a punto.

"Se mantiene la idea de una concentración informal en Medellín. Van a empezar a trabajar, según lo establecido, a partir del 18 de mayo; incluso, James Rodríguez manifestó que se unirá el 17 de mayo, lo que da una pista clara. Ahí, van a trabajar en convocatoria social, como la han llamado, hasta el 23 de mayo. Ahí, les darán un receso o descanso", afirmó de entrada.

Dicha información se dio justo después de que la Federación Colombiana de Fútbol convocara a una rueda de prensa de última hora para este jueves14 de mayo, a las 10:00 a.m. (hora de Colombia). Allí, se espera que Néstor Lorenzo hable de ello. "Se volverán a unir el 25 de mayo para estar en Bogotá hasta el 30 de dicho mes para planificar el partido con Costa Rica", dijo.



"Ese duelo está programado para el 29 de mayo. El 30 de mayo salen de descanso y los dejarán que voten el domingo 31 de mayo para que tengan ese derecho, lo ejerzan y aporten a la democracia. Ya el 1 de junio comienza la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Ese día se unirán los 26 jugadores que elija Néstor Lorenzo en Medellín", añadió.

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Para finalizar, se conoció que "allí, estarán el 4 y 5 junio, trabajarán y viajarán, directamente, a San Diego porque el 7 de junio enfrentarán a Jordania, en juego de preparación. Se quedan en San Diego y entre el 10 y el 11 de junio, van a viajar rumbo a Guadalajara al sitio de concentración para preparar su partido de debut en la Copa del Mundo frente a Uzbekistán".