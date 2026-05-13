Así quedó la tabla de posiciones de Premier League, tras Manchester City 3-0 Crystal Palace

Manchester City hizo su tarea, derrotó 3-0 al Crystal Palace, y con eso se puso al día en la Premier League, a falta de dos partidos para el final de la Liga de Inglaterra, donde están luchando mano a mano con el Arsenal, por el título.
Los goles del equipo dirigido por Pep Guardiola fueron de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho.
Con este resultado el Manchester City llegó a 77 puntos, y está a dos unidades del Arsenal. A los 'ciudadanos' les falta jugar con Bournemouth y Aston Villa. Por el lado de los 'gunners' les resta Burnley y Crystal Palace.
Tabla de posiciones de Premier League, tras Manchester City 3-0 Crystal Palace:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68
|26
|+42
|79
|2
|Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75
|32
|+43
|77
|3
|Manchester United
|36
|18
|11
|7
|63
|48
|+15
|65
|4
|Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60
|48
|+12
|59
|5
|Aston Villa
|36
|17
|8
|11
|50
|46
|+4
|59
|6
|Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56
|52
|+4
|55
|7
|Brighton
|36
|14
|11
|11
|52
|42
|+10
|53
|8
|Brentford
|36
|14
|9
|13
|52
|49
|+3
|51
|9
|Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55
|49
|+6
|49
|10
|Everton
|36
|13
|10
|13
|46
|46
|0
|49
|11
|Fulham
|36
|14
|6
|16
|44
|50
|-6
|48
|12
|Sunderland AFC
|36
|12
|12
|12
|37
|46
|-9
|48
|13
|Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50
|52
|-2
|46
|14
|Leeds
|36
|10
|14
|12
|48
|53
|-5
|44
|15
|Crystal Palace
|36
|11
|11
|14
|38
|47
|-9
|44
|16
|Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45
|47
|-2
|43
|17
|Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46
|55
|-9
|38
|18
|West Ham
|36
|9
|9
|18
|42
|62
|-20
|36
|19
|Burnley
|36
|4
|9
|23
|37
|73
|-36
|21
|20
|Wolves
|36
|3
|9
|24
|25
|66
|-41
|18
