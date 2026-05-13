Así quedó la tabla de posiciones de Premier League, tras Manchester City 3-0 Crystal Palace

Este miércoles el Manchester City se puso al día en la Premier League, consiguió tres puntos más y le mete presión al Arsenal en la disputa por el título del fútbol de Inglaterra. Quedan dos fechas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de may, 2026
Manchester City Premier League

Manchester City hizo su tarea, derrotó 3-0 al Crystal Palace, y con eso se puso al día en la Premier League, a falta de dos partidos para el final de la Liga de Inglaterra, donde están luchando mano a mano con el Arsenal, por el título.

Los goles del equipo dirigido por Pep Guardiola fueron de Antoine Semenyo, Omar Marmoush y Savinho.

Con este resultado el Manchester City llegó a 77 puntos, y está a dos unidades del Arsenal. A los 'ciudadanos' les falta jugar con Bournemouth y Aston Villa. Por el lado de los 'gunners' les resta Burnley y Crystal Palace.

Tabla de posiciones de Premier League, tras Manchester City 3-0 Crystal Palace:

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts
1Arsenal3624756826+4279
2Manchester City3623857532+4377
3Manchester United36181176348+1565
4Liverpool36178116048+1259
5Aston Villa36178115046+459
6Bournemouth36131675652+455
7Brighton361411115242+1053
8Brentford36149135249+351
9Chelsea361310135549+649
10Everton361310134646049
11Fulham36146164450-648
12Sunderland AFC361212123746-948
13Newcastle36137165052-246
14Leeds361014124853-544
15Crystal Palace361111143847-944
16Nottingham Forest361110154547-243
17Tottenham36911164655-938
18West Ham3699184262-2036
19Burnley3649233773-3621
20Wolves3639242566-4118
