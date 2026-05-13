¿Por qué Falcao García se lesiona tanto en Millonarios?; experto habló de la condición del 'Tigre'

Falcao García nuevamente es tema noticioso en el entorno ‘embajador’, a poco de que se recupere de una nueva lesión, que lo ha alejado de la competición oficial en el cuadro dirigido por Fabián Bustos, en el presente semestre.

Y es que, referente a lo que han sido los últimos años de carrera futbolística para el ‘Tigre’; en ‘Gol Caracol’ charlamos en exclusiva con el reconocido preparador físico Carlos Eduardo Velasco, quien habló de la condición del goleador samario y las tareas preventivas que tiene que tomar en el equipo bogotano.

“Con Falcao García estuve en varias épocas, como la del Atlético de Madrid; estuve ahora en Rayo Vallecano, inclusive, fui directo a Europa y me atendió. Y el tema de sus lesiones fue algo de lo que siempre hablamos con él, por fortuna, en la etapa mía en Selección Colombia nunca se lesionó, nunca se machucó”, indicó de entrada Velasco, dejando claro que el jugador entiende la situación y como profesional integral que es, entiende su condición en el cierre de su carrera.

No obstante, esta no es una situación que no tenga solución, a ojos del reconocido preparador físico colombiano. Incluso, Velasco dio unas posibles medidas con las que el ‘Tigre’ podría llegar mejor a los partidos con Millonarios, sin comprometer su estado.



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“Yo creo que, por Radamel pasa el entrenamiento desde el punto de vista individualizado; él no puede entrenar a la par de sus compañeros. Los entrenamientos a nivel grupal deben ser unos para él y a nivel individualizado deben también ser otros para él. Falcao es consciente de ello, es un profesional íntegro, de los mejores atletas que yo he tenido en mi carrera deportiva y futbolística. Yo creo que todo pasa por ahí, por ese carácter de los estímulos de forma individual que se debe aplicar, para que pueda llegar siempre a los juegos en gran nivel y en buena condición", agregó Carlos Velasco en charla con ‘Gol Caracol’.

Para finalizar, el ‘profe’ detalló desde el aspecto técnico, la manera en la que debería ser tratado 'Falca' en el combinado ‘embajador’, para evitar tantas lesiones y así poder mostrar su mejor versión futbolística: “Este sí que es un tema bien particular, porque aquí todo el mundo habla de carga y no de los estímulos”.

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“Esos estímulos, dentro de ese global que produce un componente genérico y grande en esa acumulación de esos estímulos, hacen que ese reflejo de esos estímulos lo lleven a él (Falcao), de forma individualizada y particular a que él pueda rendir en su mejor nivel, a todo lo que revierte la parte colectiva y poderlo encontrar directamente en la competencia en gran nivel de condición y forma deportiva”, concluyó el 'profe' Velasco.

Cabe destacar que, aunque se estima que está cerca la fecha del regreso de García, todavía es incierto cuándo pueda volver a los terrenos de juego con Millonarios.