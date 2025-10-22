Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Costa de Marfil

Publicidad
La Selección Colombia volvió a tener participación en el Mundial femenino Sub-17. Este miércoles 22 de octubre, por la fecha 2 del grupo E, enfrentó a Costa de Marfil, en la Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat, y consiguió la tan anhelada victoria. Recordemos que, en su debut, no tuvo suerte y fue superada 4-0 por España, que es una de las favoritas al título.
En esta ocasión, con goles de Ana Sofía Clavijo, London Crawford y Ella Grace, se impuso por 3-0, sumó tres puntos y mejoró su diferencia de gol. Razón por la que las dirigidas por Carlos Paniagua sueñan con clasificar a la siguiente ronda del Mundial femenino Sub-17, que se está disputando en Marruecos. Eso sí, aún queda una jornada pendiente de la fase de grupos.
Por la fecha 3, la Selección Colombia enfrenta a Corea del Sur, el próximo sábado 25 de octubre, a las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia). Dicho duelo se puede ver por la página web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/featured) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/).
Grupo A
1. Italia - 6 pts. (+5)
2. Brasil - 4 pts. (+3)
3. Costa Rica - 1 pts. (-1)
4. Marruecos - 0 pts. (-5)
Grupo B
1. Corea del Norte - 6 pts. (+3)
2. Países Bajos - 3 pts. (0)
3. México - 3 pts. (-1)
4. Camerún - 0 pts. (-2)
Grupo C
1. Estados Unidos - 6 pts. (+6)
2. China - 3 pts. (+2)
3. Ecuador - 3 pts. (-1)
4. Noruega - 0 pts. (-7)
Grupo D
1. Canadá - 6 pts. (+9)
2. Francia - 6 pts. (+3)
3. Nigeria - 0 pts. (-4)
4. Samoa - 0 pts. (-8)
Grupo E
1. España - 6 pts. (+9)
2. Colombia - 3 pts. (-1)
3. Costa de Marfil - 1 pts. (-3)
4. Corea del Sur - 1 pts. (-5)
Grupo F
1. Japón - 6 pts. (+5)
2. Paraguay - 6 pts. (+4)
3. Zambia - 0 pts. (-3)
4. Nueva Zelanda - 0 pts. (-6)