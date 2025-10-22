Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Costa de Marfil

La Selección Colombia volvió a tener participación en el Mundial femenino Sub-17. Este miércoles 22 de octubre, por la fecha 2 del grupo E, enfrentó a Costa de Marfil, en la Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat, y consiguió la tan anhelada victoria. Recordemos que, en su debut, no tuvo suerte y fue superada 4-0 por España, que es una de las favoritas al título.

En esta ocasión, con goles de Ana Sofía Clavijo, London Crawford y Ella Grace, se impuso por 3-0, sumó tres puntos y mejoró su diferencia de gol. Razón por la que las dirigidas por Carlos Paniagua sueñan con clasificar a la siguiente ronda del Mundial femenino Sub-17, que se está disputando en Marruecos. Eso sí, aún queda una jornada pendiente de la fase de grupos.

Por la fecha 3, la Selección Colombia enfrenta a Corea del Sur, el próximo sábado 25 de octubre, a las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia). Dicho duelo se puede ver por la página web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/featured) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/).

Ella Grace Martínez, jugadora de la Selección Colombia, en el partido contra Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

Tablas de posiciones del Mundial femenino Sub-17

Grupo A

1. Italia - 6 pts. (+5)

2. Brasil - 4 pts. (+3)

3. Costa Rica - 1 pts. (-1)

4. Marruecos - 0 pts. (-5)



Grupo B

1. Corea del Norte - 6 pts. (+3)

2. Países Bajos - 3 pts. (0)

3. México - 3 pts. (-1)

4. Camerún - 0 pts. (-2)

Grupo C

1. Estados Unidos - 6 pts. (+6)

2. China - 3 pts. (+2)

3. Ecuador - 3 pts. (-1)

4. Noruega - 0 pts. (-7)

Ana Sofía Clavijo, jugadora de la Selección Colombia, autora del gol contra Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17 Getty Images

Grupo D

1. Canadá - 6 pts. (+9)

2. Francia - 6 pts. (+3)

3. Nigeria - 0 pts. (-4)

4. Samoa - 0 pts. (-8)

Grupo E

1. España - 6 pts. (+9)

2. Colombia - 3 pts. (-1)

3. Costa de Marfil - 1 pts. (-3)

4. Corea del Sur - 1 pts. (-5)

Grupo F

1. Japón - 6 pts. (+5)

2. Paraguay - 6 pts. (+4)

3. Zambia - 0 pts. (-3)

4. Nueva Zelanda - 0 pts. (-6)