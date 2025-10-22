Síguenos en::
Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 3-0 Costa de Marfil

Con goles de Ana Sofía Clavijo, London Crawford y Ella Grace, la 'tricolor' consiguió su primera victoria en el Mundial femenino Sub-17 y se ilusiona con la clasificación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Alineación titular de la Selección Colombia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17
Alineación titular de la Selección Colombia contra Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17
