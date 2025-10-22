Ana Sofía Clavijo anotó el primer gol de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

Por la fecha 2 del grupo E del Mundial femenino Sub-17, la Selección Colombia midió fuerzas con Costa de Marfil, con la ilusión y obligación de hacerse con la victoria para seguir con vida. Recordemos que en la primera jornada, la 'tricolor' cayó 4-0 con España, mientras que el combinado africano igualó 1-1 frente a Corea del Sur.

Entendiendo esa situación, el equipo 'cafetero' salió decidido a buscar la apertura del marcador, poniendo a prueba a la arquera rival, en repetidas ocasiones. Fue así como, tras una serie de intentos, encontró su premio. Al minuto 21, un centro de tiro de esquina dio sus frutos, gracias a un buen cabezazo de Ana Sofía Clavijo, quien no perdonó y puso el 1-0.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Mundial, en Marruecos Federación Colombiana de Fútbol

Vea el gol de Ana Sofía Clavijo, con Selección Colombia vs. Costa de Marfil, en Mundial femenino Sub-17