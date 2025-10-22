Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Ana Sofía Clavijo anotó el primer gol de la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17

Después de haber perdido contra España en el debut, dar vuelta a la página era importante y así lo entendió la Selección Colombia femenina Sub-17, en la fecha 2.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Ana Sofía Clavijo, jugadora de la Selección Colombia, autora del gol contra Costa de Marfil, por el Mundial femenino Sub-17
Getty Images

