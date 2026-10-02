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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Paraguay; Néstor Lorenzo movió sus fichas

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Paraguay; Néstor Lorenzo movió sus fichas

Este viernes, la Selección Colombia se medirá a su similar de Paraguay en un partido preparatorio en Nueva Jersey, que se podrá ver por Gol Caracol. El DT cambió hasta al arquero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
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Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia
Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia
AFP

La Selección Colombia disputa este viernes en Estados Unidos su segundo partido de la fecha FIFA, luego del empate 1-1 con México. En esta oportunidad el rival será la Paraguay, del técnico Gustavo Alfaro.

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Por eso, y para seguir probando variantes y nuevos jugadores, el entrenador argentino Néstor Lorenzo ya eligió a sus once titulares para este compromiso en Nueva Jersey, que comenzará a las 7:00 p.m. (hora colombiana) y que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol.

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Entre los cambios que destacan en la nómina inicialista, está el arquero Aldair Quintana, quien tomará el lugar de Álvaro Montero, quien es el apuntado a ser el que tome el lugar de Camilo Vargas en este nuevo proceso. Además, Yaser Asprilla estará en el sitio de Andrés Gómez, respecto al duelo pasado.

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Acá los titulares de Selección Colombia vs Paraguay, partido amistoso:

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Colombia vs Paraguay EN VIVO HOY, hora y TV del partido amistoso:

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Fecha: viernes 2 de octubre de 2026
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Sports Illustrated (Nueva Jersey, Estados Unidos)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

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