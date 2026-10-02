Titulares confirmados de Selección Colombia vs Paraguay; Néstor Lorenzo movió sus fichas

La Selección Colombia disputa este viernes en Estados Unidos su segundo partido de la fecha FIFA, luego del empate 1-1 con México. En esta oportunidad el rival será la Paraguay, del técnico Gustavo Alfaro.

Por eso, y para seguir probando variantes y nuevos jugadores, el entrenador argentino Néstor Lorenzo ya eligió a sus once titulares para este compromiso en Nueva Jersey, que comenzará a las 7:00 p.m. (hora colombiana) y que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol.

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Entre los cambios que destacan en la nómina inicialista, está el arquero Aldair Quintana, quien tomará el lugar de Álvaro Montero, quien es el apuntado a ser el que tome el lugar de Camilo Vargas en este nuevo proceso. Además, Yaser Asprilla estará en el sitio de Andrés Gómez, respecto al duelo pasado.

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Acá los titulares de Selección Colombia vs Paraguay, partido amistoso:

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a Paraguay 🇵🇾 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/kaVepK6nuL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 2, 2026

Colombia vs Paraguay EN VIVO HOY, hora y TV del partido amistoso:

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Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Sports Illustrated (Nueva Jersey, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.