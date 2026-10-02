"En Selección Colombia, Gustavo Puerta debe ser más un ocho, es más ofensivo que de marca"

La Selección Colombia jugará en la noche de este viernes frente a su similar de Paraguay, en compromiso correspondiente a la fecha FIFA y en el que se espera que el técnico Néstor Lorenzo siga con la tarea de acople y vista de jugadores, en los primeros fogueos posteriores al Mundial 2026 y en una convocatoria en la que ya no están históricos como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina y en la que tampoco vino Luis Díaz, nuestra principal figura a nivel internacional.

Por esa razón, ese fue uno de los temas en 'Jugada Maestra', de Ditu, en donde los panelistas hicieron un análisis de varios temas del seleccionado colombiano, entre ellos el relacionado con la conformación de la primera línea de volantes, luego de lo visto en el 1-1 contra México, del pasado sábado, en Baltimore, Estados Unidos.

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"Si Lorenzo cree que no tiene un jugador como Lerma, que lo tenga en cuenta. Gustavo Puerta si debe ser un ocho, mucho más libre. Puerta atrás no es que no lo haga bien, pero sus virtudes son más ofensivas. Creo que Jhon Solís conoce más la posición y Castaño se ha venido abajo, en Águilas era crack", comentó inicialmente Peluffo.

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"El Kevin Castaño que más me llamó la atención a mí fue el que vi jugar en Águilas y jugaba como volante central y da gusto ver lugar desde ahí para distribuir la pelota, sacarla. Era dueño todo el ancho del campo. Por alguna razón fue perdiéndose sentido de la ubicación, y en la responsabilidad. Creo que quiso ser más agresivo en la marca y perdió esa técnica", agregó Javier Castell, en el mismo orden de ideas.



Por su parte, Carlos de la Pava complementó y apuntó que "yo recuerdo que Castaño en Águilas era un cinco y medio Centro, y ahorita que estuvo en River lo pintaron como un ocho de hecho Gallardo lo dijo en rueda de Prensa y yo creo que lo confundieron y ahí perdió todas esas virtudes que tenía".

Ahora faltará ver cuál será la idea de Lorenzo para el cara a cara con los paraguayos, en una atractiva prueba de fuego para esa transición que deberá recorrer Colombia con miras a la Copa América 2028 y a las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2030.

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Cabe indicar que el compromiso entre colombianos y guaraníes se verá en VIVO en Gol Caracol, Ditu y en el canal de Youtube de Gol Caracol, con la previa desde las 6:30 de la tarde y el comienzo del compromiso internacional desde las 7 de la noche, en New Jersey.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en partido preparatorio AFP