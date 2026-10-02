Giro de Emilia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la última carrera de Nairo Quintana

Todo está listo para que este sábado 3 de octubre se celebre el Giro de Emilia 2026. La carrera partirá por primera vez en Ferrara (desde la zona del Castello Estense, en pleno centro de la ciudad) y, como es tradición, finalizarán frente a la Basílica de San Luca, con vistas a Bolonia.

Fundado en 1909, el Giro de Emilia es una de las clásicas más antiguas y prestigiosas del calendario italiano e internacional. Esta edición promete ser del más alto nivel y participarán 169 corredores.

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El nombre más esperado será el de Brandon McNulty, recién coronado campeón del mundo de ciclismo en ruta, que ganó el pasado domingo en Montreal. El estadounidense del UAE Team Emirates XRG llegará luciendo el maillot arcoíris y el dorsal número uno, en una alineación que también incluye a Adam Yates, Jhonatan Narváez y Tim Wellens. Entre los ciclistas más esperados se encuentra Tom Pidcock, que parte con el Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, mientras que el EF Education-EasyPost contará con Ben Healy. El Red Bull-Bora-Hansgrohe alineará a Jai ​​Hindley y Lorenzo Mark Finn; el Bahrain Victorious contará con Pello Bilbao, Lenny Martínez y Damiano Caruso, mientras que el Movistar Team confiará, entre otros, en Nairo Quintana, que compite en la última carrera de su carrera, en la misma línea de meta que cruzó en 2012 y que lo catapultó a la fama. También hay que estar atentos a Mikel Landa y Filippo Zana con Soudal Quick-Step, Davide Piganzoli y Ben Tulett con Team Visma | Lease a Bike, Thymen Arensman, Edgar Onley y Michal Kwiatkowski con Netcompany INEOS, Alexey Lutsenko (Nsn Cycling Team), así como Michael Storer del Tudor Pro Cycling Team y los ciclistas de Bolonia Lorenzo Fortunato y Simone Velasco del XDS Astana Team.

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La prueba cubrirá 197,9 kilómetros. Desde el Castillo Estense, el pelotón afrontará dos vueltas al circuito urbano de Ferrara antes de dirigirse hacia Bolonia a través de la llanura emiliana. La carrera cambiará de rumbo en las colinas, con la subida a Loiano y luego la exigente Via Belvedere en Pianoro, de 1,5 kilómetros con una pendiente media del 11%. El final estará marcado por la tradición: tras entrar en Bolonia, habrá un total de cinco ascensos hasta el Colle di San Luca, con pendientes que alcanzan el 20% en la Curva delle Orfanelle.



Hora y dónde ver el Giro de Emilia 2026

Fecha: sábado 3 de octubre.

Hora: 3:50 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.