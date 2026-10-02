Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria la Selección Colombia femenina; sin Linda Caicedo, pero con Luisa Agudelo y Ana Guzmán

Convocatoria la Selección Colombia femenina; sin Linda Caicedo, pero con Luisa Agudelo y Ana Guzmán

Este viernes, Ángelo Marsiglia dio a conocer el listado de 23 jugadoras de la Selección Colombia femenina que fueron convocadas para enfrentar a Venezuela en juego de fogueo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina viene de ganar la Liga de Naciones.
La Selección Colombia femenina viene de ganar la Liga de Naciones.
FCF.

Luego de conseguir el inédito título de la Liga de Naciones y subir al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Selección Colombia Femenina de Mayores disputará dos encuentros como parte de su preparación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La 'tricolor' se medirá ante Venezuela para iniciar con el ciclo de encuentros internacionales previos a la cita orbital.

Publicidad

Últimas noticias

Gustavo Puerta y Álvaro Fidalgo.
Selección Colombia

"En Selección Colombia, Gustavo Puerta debe ser más un ocho, es más ofensivo que de marca"

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, será titular contra México en partido preparatorio
Selección Colombia

Palmeiras no pierde de vista a Jhon Arias; atentos a su regreso de Selección Colombia

De esta manera, el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para la jornada que se extenderá desde este domingo 5 hasta el próximo miércoles 14 de octubre.

Publicidad

En este listado sobre salen jugadores experimentadas como Carolina Arias, Daniela Montoya e Ingrid Guerra, y también varias jóvenes que son presente y futuro: Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Luisa Agudelo y Valerin Loboa.

La gran ausencia tiene que ver con Linda Caicedo, quien anotó gol con el Real Madrid, en el partido reciente contra el Manchester City, en la Champions League femenina. La delantera no fue tenida en cuenta en esta ocasión para darle descanso y respiro, ya que el DT de las 'merengues', Pau Quesada, reveló que "tuvo una lesión desde el verano y todavía no está al 100%".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

A continuación las elegidas para enfrentar la fecha FIFA:

  1. Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
  2. Carolina Arias – América de Cali (COL)
  3. Daniela Arias – CD León (MÉX)
  4. Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
  5. Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
  7. Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
  8. Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
  9. Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
  10. Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX)
  11. Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
  12. Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
  13. Mariana Múñoz – América de Cali (COL)
  14. Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)
  15. Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
  16. Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
  17. Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
  18. Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
  19. Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
  20. Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
  21. Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
  22. Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
  23. Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)
República Checa vs España se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de las Naciones
Gol Caracol

España vs República Checa, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de las Naciones

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió la Clásica de San Sebastián 2026
Ciclismo

Giro de Emilia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la última carrera de Nairo Quintana

Argentina vs Burkina Faso se enfrentaran en un partido amistoso que marca la despedida de Messi de la Selección Argentina
Gol Caracol

Argentina vs. Burkina Faso, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de preparación

Publicidad

Relacionados

Selección Colombia

Linda Caicedo

Luisa Agudelo

Publicidad

Publicidad

Publicidad