Convocatoria la Selección Colombia femenina; sin Linda Caicedo, pero con Luisa Agudelo y Ana Guzmán

Luego de conseguir el inédito título de la Liga de Naciones y subir al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Selección Colombia Femenina de Mayores disputará dos encuentros como parte de su preparación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La 'tricolor' se medirá ante Venezuela para iniciar con el ciclo de encuentros internacionales previos a la cita orbital.

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De esta manera, el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para la jornada que se extenderá desde este domingo 5 hasta el próximo miércoles 14 de octubre.

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En este listado sobre salen jugadores experimentadas como Carolina Arias, Daniela Montoya e Ingrid Guerra, y también varias jóvenes que son presente y futuro: Ana María Guzmán, Gabriela Rodríguez, Luisa Agudelo y Valerin Loboa.



La gran ausencia tiene que ver con Linda Caicedo, quien anotó gol con el Real Madrid, en el partido reciente contra el Manchester City, en la Champions League femenina. La delantera no fue tenida en cuenta en esta ocasión para darle descanso y respiro, ya que el DT de las 'merengues', Pau Quesada, reveló que "tuvo una lesión desde el verano y todavía no está al 100%".

A continuación las elegidas para enfrentar la fecha FIFA:



Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA) Carolina Arias – América de Cali (COL) Daniela Arias – CD León (MÉX) Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP) Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL) Daniela Montoya – Alianza Lima (PER) Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA) Gisela Robledo – Corinthians (BRA) Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL) Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX) Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA) Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL) Mariana Múñoz – América de Cali (COL) Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX) Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX) Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING) Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA) Natalia Giraldo – América de Cali (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA) Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA) Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns (USA) Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)