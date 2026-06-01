Vea aquí el golazo de Luis Javier Suárez en la victoria de la Selección Colombia vs. Costa Rica

Luis Javier Suárez volvió a demostrar su gran olfato goleador tanto a nivel de clubes como con la Selección Colombia. El delantero selló la contundente victoria 3-1 sobre Costa Rica con un nuevo tanto, ratificando el excelente momento que atraviesa y su destacada capacidad para definir frente al arco rival.

En la jugada del gol todo comenzó en los pies del capitán James Rodríguez que logró asistir de gran manera desde antes de mitad de campo, y el jugador del Sporting de Portugal ganó en velocidad y con pierna derecha remató de gran manera para marcar el tercer tanto de la noche para el conjunto 'tricolor'.

Con esta victoria , los dirigidos por Néstor Lorenzo se despiden del pais para volar rumbo a los Estados Unidos para continuar su preparación a la Copa del Mundo 2026 enfrentando a Jordania el próximo 7 de junio para posteriormente hacer su debut oficial frente a Uzbekistán el día 17 de junio en Ciudad de México.