La Selección Colombia le cumplió a los hinchas y venció 3-1 a Costa Rica, con el sello de Luis Díaz

La Selección Colombia se despidió de la afición en nuestro país este lunes con una victoria 3-1 sobre Costa Rica, en uno de los duelos finales de fogueo antes de encarar su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los dos primeros goles fueron en la parte inicial, gracias a un cabezazo de Dávinson Sánchez y una definición de lujo de Luis Díaz; mientras que el moño lo puso Luis Javier Suárez, quien remató fuerte y arriba en los instantes finales para poner cifras concretas al tanteador. El descuento de los 'ticos' fue obra de Andrey Soto.

Esos tres tantos pusieron a celebrar y emocionaron a los seguidores que llegaron masivamente a las gradas y que disfrutaron de principio a fin de ese lujo de ver a los ídolos nacionales.

Las gambetas y las descolgadas por banda de 'Luchito', algunos lujos como una chilena que se tiró Juan Camilo 'Cucho' Hernández en la parte inicial, una parada de balón de James Rodríguez con el tacón, un túnel a un adversario de Juan Fernando Quintero y otras pinceladas de otros de los jugadores de Néstor Lorenzo hicieron levantar a grandes y chicos, a hombres y mujeres de sus asientos.

Festejo del gol de Davinson Sánchez tras su gol frente a Costa Rica FCF

Para Lorenzo, el duelo con Costa Rica sirvió también para darle minutos a casi todos sus jugadores y que cada uno mostrara sus argumentos, pensando en el certamen orbital.



El 3-1 definitivo llegó al 82 en una gran jugada de James, quien filtró un pase para Suárez, que le ganó la posición al central rival con el cuerpo y sacó un remate imposible de atajar para Sequeira.

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Solamente no saltaron a la cancha el arquero Álvaro Montero, el volante Jefferson Lerma, y los delanteros Jáminton Campaz y Jhon Córdoba.

Al final, la Selección Colombia se marchó de la cancha en medio de aplausos y reconocimiento de la gente. Nuestras figuras, mientras tanto, saludaron y agradecieron ese respaldo de una afición ilusionada y expectante, a semanas del arranque en el Mundial 2026.

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- Ficha técnica:

3. Colombia: Camilo Vargas (m.74, David Ospina); Santiago Arias (m.89, Daniel Muñoz), Davinson Sánchez (m.46, Jhon Lucumí), Willer Ditta (m.74, Yerry Mina), Johan Mojica (m.74, Deiver Machado); Gustavo Puerta (m.67, Juan Camilo Portilla), Richard Ríos (m.67, Kevin Castaño), Jorge Carrascal (m.46, James Rodríguez); Luis Díaz (m.74, Juan Fernando Quintero), Carlos Andrés Gómez (m.46, Jhon Arias) y Juan Camilo Hernández (m.46, Luis Suárez).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

1. Costa Rica: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós (m.61, Álvaro Zamora), Jeyland Mitchell, Fernán Faerron; David Araya, Aarón Salazar, Orlando Galo, Andrey Soto (m.61, Chirstopher Núñez), Carlos Mora; Manfred Ugalde (m.77, Luis Flores) y Josimar Alcocer (m.83, Orlando Sinclair).

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Seleccionador: Fernando Batista.

Goles: 1-0, m.17: Davinson Sánchez. 2-0, m.23: Luis Díaz. 2-1, m.33: Andrey Soto. 3-1, m.82: Luis Suárez.

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Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerrero. Amonestó a Fernán Faerrón, Willer Ditta, Jeyland Mitchell y Richard Ríos.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Después del duelo con los costarricenses, la Selección Colombia enfrentará el próximo domingo 7 de junio frente a Jordania, en San Diego, Estados Unidos. El toque inicial será a las 6 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en la pantalla de Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu, aplicación de Caracol Televisión.