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James Rodríguez y la jugada de lujo en Colombia vs Costa Rica; la hinchada se emocionó en El Campín

El capitán de la Selección Colombia una vez más demostró toda su calidad tras bajar la pelota de una manera espectacular en medio del partido frente a Costa Rica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, esperan brillar en el Mundial 2026
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AFP

Luego de que la Selección Colombia volviera del descanso en su partido de despedida en Bogotá enfrentando a Costa Rica, el capitán James Rodríguez ingresó y no tardó mucho para demostrar toda su calidad, ganándose los aplausos de todo el público en el estadio.

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Vea la increíble chilena del 'Cucho' Hernández en Colombia vs. Costa Rica, en partido preparatorio

Transcurría el minuto 65' de partido con un contraataque de la tricolor, en donde el cucuteño no tuvo problema para bajar la pelota protagonizando una jugada de lujo con su pierna derecha, para levantar de emoción y júbilo a todos los espectadores en el estadio El Campín.

El '10' de Minnesota United rápidamente entró al ritmo que pedía el partido buscando espacios en sus compañeros. Recordemos que en los últimos meses no tuvo buena cantidad de minutos en el club de los Estados Unidos, pero su calidad, visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeros quedaron en evidencia desde los primeros instantes de la segunda parte del encuentro.

Vea acá la jugada de lujo de James Rodríguez en Colombia vs Costa Rica:

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