¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Jordania es el rival

A la Selección Colombia solo le restan 16 días para debutar en el Mundial 2026 con Uzbekistán en Ciudad de México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan llegar en la mejor forma y por eso se programaron dos partidos de preparación antes de concentrarse en Guadalajara, localidad que fue elegida para montar el campamento. Este lunes, la 'tricolor' venció 3-1 a Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, en lo que fue el partido de despedida de parte de nuestro país, con artistas como Carlos Vives y Morat, en la antesala. Sin embargo, falta un compromiso y será frente a Jordania, el próximo domingo 7 de junio.

El encuentro contra los asiáticos será a las 6:00 p.m. (hora Colombia), en el Snapdragon Stadium, en San Diego, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para 35 mil espectadores, casa del San Diego FC y que además tuvo tres partidos de la Copa de Oro de la Concacaf 2025. Este juego será transmitido Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu, y contará con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el análisis de Rodolfo de Paoli.

Colombia y Jordania solo tiene un antecedente en la historia y data del 6 de junio de 2014, como preparación para la Copa del Mundo de Brasil de ese año. En esa ocasión, los 'cafeteros' ganaron 3-0 con anotaciones de James Rodríguez (penalti), Juan Guillermo Cuadrado (Penalti) y Fredy Guarín, en el Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.

Colombia vs. Jordania - 6 junio de 2014. afp.

El combinado nacional formó David Ospina, Mario Yepes (Carlos Valdés), Cristian Zapata, Pablo Armero, Juan Zúñiga (Santiago Arias), James Rodríguez (Juan Cuadrado), Éder Balanta (Carlos Bacca), Carlos Sánchez (Abel Aguilar), Teófilo Gutiérrez (Adrián Ramos), Víctor Ibarbo y Fredy Guarín.



Hora y dónde ver Colombia vs. Jordania, en juego de fogueo

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Fecha: domingo 7 de junio.

Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Snapdragon Stadium, en San Diego, Estados Unidos.

Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.