Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Jordania es el rival

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia previo al Mundial 2026? Jordania es el rival

Luego del encuentro de fogueo contra Costa Rica, la Selección Colombia se enfrentará a Jordania, combinado que jugará su primera Copa del Mundo. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.
La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

A la Selección Colombia solo le restan 16 días para debutar en el Mundial 2026 con Uzbekistán en Ciudad de México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscan llegar en la mejor forma y por eso se programaron dos partidos de preparación antes de concentrarse en Guadalajara, localidad que fue elegida para montar el campamento. Este lunes, la 'tricolor' venció 3-1 a Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, en lo que fue el partido de despedida de parte de nuestro país, con artistas como Carlos Vives y Morat, en la antesala. Sin embargo, falta un compromiso y será frente a Jordania, el próximo domingo 7 de junio.

El encuentro contra los asiáticos será a las 6:00 p.m. (hora Colombia), en el Snapdragon Stadium, en San Diego, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para 35 mil espectadores, casa del San Diego FC y que además tuvo tres partidos de la Copa de Oro de la Concacaf 2025. Este juego será transmitido Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu, y contará con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet y el análisis de Rodolfo de Paoli.

Carlos Vives Selección Colombia
Selección Colombia

Carlos Vives y Morat calentaron la tarde en El Campín antes de Selección Colombia vs. Costa Rica

La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
Selección Colombia

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida; Luis Díaz, noticia

Selección Colombia vs. Costa Rica.
Selección Colombia

Selección Colombia vs. Costa Rica, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de fogueo antes del Mundial

Colombia y Jordania solo tiene un antecedente en la historia y data del 6 de junio de 2014, como preparación para la Copa del Mundo de Brasil de ese año. En esa ocasión, los 'cafeteros' ganaron 3-0 con anotaciones de James Rodríguez (penalti), Juan Guillermo Cuadrado (Penalti) y Fredy Guarín, en el Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.

Colombia vs. Jordania - 6 junio de 2014.
Colombia vs. Jordania - 6 junio de 2014.
afp.

El combinado nacional formó David Ospina, Mario Yepes (Carlos Valdés), Cristian Zapata, Pablo Armero, Juan Zúñiga (Santiago Arias), James Rodríguez (Juan Cuadrado), Éder Balanta (Carlos Bacca), Carlos Sánchez (Abel Aguilar), Teófilo Gutiérrez (Adrián Ramos), Víctor Ibarbo y Fredy Guarín.

Hora y dónde ver Colombia vs. Jordania, en juego de fogueo

Publicidad

Fecha: domingo 7 de junio.
Hora: 6:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Snapdragon Stadium, en San Diego, Estados Unidos.
Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.

Balón de Oro 2025: estás son todas las categorías.jpg
Gol Caracol

Ganó dos veces el Balón de Oro, sufrió un grave accidente y descubrió que padece dura enfermedad

Hinchas Selección Colombia
Selección Colombia

La hinchada de la Selección Colombia, 'palpita' duelo contra Costa Rica en Bogotá; "ganaremos"

Sardar Azmoun, goleador histórico de la Selección de Irán con 57 goles, fue sancionado y no jugará el Mundial.
Gol Caracol

Los convocados de Irán: goleador histórico fue señalado de “traidor” y se quedó sin Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad