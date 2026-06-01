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James Rodríguez, figura de Selección Colombia; "todos los mundiales son únicos, quiero hacerlo bien"

James Rodríguez y su parte de victoria con la Selección Colombia, que superó este lunes 3-1 a Costa Rica, en un estadio El Campín teñido de amarillo y entregado al equipo de Lorenzo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de jun, 2026
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James Rodríguez con la Selección Colombia
James Rodríguez con la Selección Colombia
AFP

"Es un orgullo grande ver el estadio lleno, sea en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Es un orgullo grande y con muchas ganas de hacer las cosas bien". Esas fueron las primeras palabras de James Rodríguez, quien jugó un buen segundo tiempo en el 3-1 frente a Costa Rica, al finalizar el duelo de despedida del equipo de Néstor Lorenzo jugado en El Campín y que sirvió de fogueo para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Festejo de la Selección Colombia en partido de preparación frente a Costa Rica
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El número '10' del seleccionado colombiano siguió con sus palabras y ahí resaltó la importancia de estar en una nueva Copa del Mundo. "Todos los mundiales son únicos. Es una alegría grande, son bastantes años con la Selección, desde el 2011, y siempre intento dar todo por la camiseta".

Aunque no empezó desde la parte inicial, el profesor Lorenzo dispuso del ingreso del volante cucuteño para el complemento y fiel a su estilo, tuvo pinceladas de calidad, buen manejo del balón y hasta le puso la asistencia a Luis Javier Suárez para el tercer tanto de la noche capitalina.

James Rodríguez en la victoria de la Selección Colombia frente a Costa Rica
James Rodríguez en la victoria de la Selección Colombia frente a Costa Rica
AFP

"Fue un partido con muchos cambios, nos estamos adaptando a la altura. Nos estamos preparando para jugar el primer partido que es en altura (17 de junio frente a Uzbekistán)", apuntó James, para complementar que "el campo no estaba bien, pero hay que rescatar que todos hemos hecho un partido bueno. Nos hemos ido con una buena imagen, que es algo importante".

¿Qué más dijo James Rodríguez sobre su estado físico y puesta a punto con Colombia?

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"Me siento muy bien, entrenándome fuerte, como lo he venido haciendo día a día, poniéndome mucho mas en forma. Ya, estoy listo, cuidándome, yo creo que falta poco, pero creo que estoy listo. Ahora, hay partido el 7 (de junio) y es una buena oportunidad para sumar minutos", dijo Rodríguez Rubio cuando se le indagó con respecto a su presente físico y futbolístico.

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