"Vamos a dar hasta la última gota de sudor para llevar a Colombia a lo más alto en el Mundial 2026"

Colombia se despidió el lunes de su hinchada en Bogotá antes de viajar al Mundial de Norteamérica 2026 con una victoria 3-1 ante Costa Rica en un partido amistoso. Entre banderas de la afición cafetera, tambores y juegos artificiales, el seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo brindó un espectáculo a la afición de la capital, que inició con un gol del defensor Dávinson Sánchez en el minuto 16.

Luis Díaz, de brillante temporada con Bayern Munich, fue titular y marcó el segundo tanto en el 23' para un equipo que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán. El tercero fue del artillero Luis Javier Suárez en el 81'. La Costa Rica del DT argentino Fernando "Bocha" Batista, que no clasificó al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, descontó con Andrey Soto en el 33'.

Y al final del compromiso, el que se presentó ante los medios de comunicación fue el profesor Lorenzo, quien comenzó inidicando que "uno trata de equiparar el nivel de rendimiento de todos los jugadores a medida de que van llegando, con los que más trabajamos la semana pasada en Medellín tuvieron minutos. De pronto dentro del once inicial aparecieron muchachos que no habían sido titulares, pero quería ver la reacción de ellos ante un marco con un partido de Selección".

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia frente a Costa Rica en juego de preparación Colprensa

El argentino también complementó y apuntó sobre el compromiso con los costarricenses que "el balance es positivo, tenemos que mejorar muchas cosas, pero con el correr de los días y de estar juntos y de equiparar físicamente a los que llegaron, vamos a estar bien".



Otras declaraciones de Néstor Lorenzo tras Colombia vs. Costa Rica

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El único lesionado

"La evolución de Jhon Córdoba va bien. Día a día está mejorando muy bien, según el cuerpo médico".

El nivel de Gustavo Puerta

"Puerta es un gran proyecto, una gran realidad, jugó en una posición difícil, es un '5' más posicional. Puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones de la zona media. Eso nos da tranquilidad".

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La hinchada en Bogotá

"Agradecerles primero por la ilusión que ha generado el equipo, cómo responden y cómo siguen, decirles que vamos a dar lo mejor, hasta la última gota de sudor que tengamos para llevar a Colombia a lo mas alto".