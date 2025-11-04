Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Vea el gol de Alemania contra la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17; ¡a los 15 segundos!

Vea el gol de Alemania contra la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17; ¡a los 15 segundos!

Al cuadro 'cafetero' le 'madrugaron' en su debut por el Mundial Sub-17 y desde los quince segundos los alemanes se fueron arriba del marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
Toni Langsteiner le marcó a la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17.

