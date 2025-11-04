Vea el gol de Alemania contra la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17; ¡a los 15 segundos!

Este martes 4 de noviembre, la Selección Colombia hizo su debut frente a Alemania en el Mundial Sub-17, que actualmente se está realizando en Catar.

No obstante, pese a toda la expectativa que había en las horas previas al encuentro, por la presentación y desarrollo del juego que se tendría contra los europeos; a la 'tricolor' la dejaron 'frío' en el solo inicio del partido.

Y es que, a los quince segundos, Toni Langsteiner aprovechó una desatención en defensa, definiendo frente al arco luego de un centro desde el costado derecho, para sentenciar el 1-0 contra la Selección Colombia.