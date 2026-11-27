Egipto será el siguiente reto de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar 2026. Los dirigidos por Fredy Hurtado concluyeron segundos en el grupo L con seis puntos, detrás de Serbia, por lo que el sistema de clasificación general por rendimiento del campeonato de la FIFA, determinó que en los dieciseisavos de final enfrentarán al cuadro africano.

Dicho juego quedó establecido para el martes 1 de diciembre, en horario de las 10:00 de la mañana, en Colombia, en la cancha 2 del complejo de Aspire Zone. Lo cierto es que luego de conocer al adversario que enfrentarán en dicha fase de la cita orbital en tierras cataríes, el DT del combinado nacional juvenil dejó sus impresiones de Egipto, al que calificó de un equipo fuerte y con futbolistas muy rápidos. Hurtado dialogó en exclusiva con Noticias Caracol.

Fredy Hurtado, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17 Getty Images

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"Nosotros lo tenemos claro porque los enfrentamos hace no menos de un mes. Estuvimos en un torneo en Suiza, los enfrentamos, fue un lindo partido. Tiene jugadores rápidos, fuertes, y bueno, esperamos primero que los chicos se recuperen del partido de hoy (viernes frente a Serbia — derrota 1-0 —) y ya luego contar con todos para sacar una nómina y organizar un plan de partido en el que podamos ser superiores", expresó el timonel de la Selección Colombia Sub-17 en conversación con el periodista, Diego Alberto.

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A renglón seguido, el 'profe' Hurtado aseguró que confía en sus pupilos, en su preparación, para ejecutar un buen plan el próximo martes en ese compromiso de

dieciseisavos de final.



"El mensaje es felicitarlos, han sido unos berracos en lo que han hecho en cuanto a competir contra selecciones fuertes, muy rápidas, contra muchas adversidades y lo que han hecho es competir de igual manera. Nadie nos ha pasado por encima. Viene un partido difícil porque Egipto es un partido difícil, pero los chicos están bien, aseguro que están bien y que van a competir al máximo nivel", concluyó el estratega de la 'amarilla'.

La formación titular de la Selección Colombia Sub-17 vs. Serbia en el Mundial de Qatar 2026. Foto: Getty Imágenes

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Colombia vs. Egipto

