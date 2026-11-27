Luego de cerrar la fase de grupos en el segundo lugar del grupo L, tras caer 1-0 frente a Serbia en la cancha 9 del Aspire Zone, la Selección Colombia Sub-17 ya centra toda su atención en los dieciseisavos de final del Mundial de Qatar 2026. A los dirigidos por Fredy Hurtado le tocó un adversario africano.
Así las cosas, según determinó el sistema de clasificación general por rendimiento de toda la primera etapa del certamen juvenil, a la 'amarilla' — que clasificó como la sexta mejor segunda — le correspondió enfrentar a Egipto en duelo que quedó pactado para el martes 1 de diciembre, en la cancha 2 del Aspire Zone, a partir de las 10:00 de la mañana en nuestro país.
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Por supuesto que dicho juego lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol, para que se agende y no lo pierda.
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Los horarios para este fase van desde la 7:30 de la mañana hasta las 10:30, en Colombia.
Acá los detalles del partido
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Colombia vs. Egipto
- Día: martes 1 de diciembre.
- Jornada: dieciseisavos de final.
- Hora: 10:00 de la mañana (Colombia).
- Estadio: cancha 2 del Aspire Zone.
- Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.
- ONLINE: www.golcaracol.com
Los otros duelos de los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2026:
Lunes 30 de noviembre
- Italia vs. Tayikistán (7:30 de la mañana, en Colombia).
- Croacia vs. Uruguay (7:30 de la mañana, en Colombia).
- Brasil vs. Mozambique (8:00 de la mañana, en Colombia).
- Bélgica vs. Arabia Saudita (8:30 de la mañana, en Colombia).
- Costa de Marfil vs. República de Irlanda (9:30 de la mañana, en Colombia).
- México vs. Argentina (10:00 de la mañana, en Colombia).
- España vs. Uzbekistán (10:30 de la mañana, en Colombia).
- Chile vs. Marruecos (10:30 de la mañana, en Colombia).
Martes 1 de diciembre
- Australia vs. Senegal (7:30 de la mañana, en Colombia).
- Malí vs. República Dominicana (7:30 de la mañana, en Colombia).
- República de Corea vs. Japón (8:00 de la mañana, en Colombia).
- Serbia vs. China (8:30 de la mañana, en Colombia).
- Grecia vs. Ecuador (9:30 de la mañana, en Colombia).
- Egipto vs. Colombia (10:00 de la mañana, en Colombia).
- Francia vs. Uganda (10:30 de la mañana, en Colombia).
- Venezuela vs. Argelia (10:30 de la mañana, en Colombia).