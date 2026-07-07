La Selección Colombia, eliminada del Mundial 2026; cayó 4-3 por penaltis y terminó la ilusión

La Selección Colombia finalizó este martes su participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras perder 4-3 en la definición por penaltis y se quedó en los octavos de final. El duelo fue parejo y cerrado y en el tiempo reglamentario y en la prórroga el marcador fue de 0-0. En el estadio de Vancouver, por el equipo de Néstor Lorenzo fallaron desde el punto blanco el defensor Dávinson Sánchez y el atacante Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto y final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo.

La selección colombiana impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.



Los de Néstor Lorenzo dispusieron de más ocasiones a puerta, la más clara en el minuto 21 con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero.

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Por su parte, los europeos hicieron temblar los cimientos del Estadio de Vancouver, abarrotado de colombianos, en el minuto 30, con un remate de Fabian Rieder que exigió una notable reacción del guardameta Camilo Vargas para mantener el cero.

Suiza pareció despertar en la segunda parte con Reider de nuevo amenazando con un disparo a balón parado que casi aventaja a los europeos en el marcador en los primeros compases.

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Pero Colombia rápidamente volvió a ejercer presión en el campo rival, con un Suárez que protagonizó una gran acción individual al robar un balón en salida rival. Sin embargo, careció de puntería en la definición frente al arco.

El factor logístico apenas hizo mella en el conjunto cafetero. A pesar de afrontar un ajustado tiempo de preparación y de ser el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen, las posibles desventajas competitivas quedaron en un segundo plano tras su desempeño.

Insistió con fuerza Suárez tras la ovacionada marcha de James Rodríguez del césped, aguantando la presión de la pelota en la parte superior del terreno y generando las oportunidades más peligrosas de los cafeteros.

Suiza apretó las tuercas de la ofensiva colombiana mediante un remate de Dan Ndoye que, justo antes de abandonar el campo en los últimos compases, pasó lamiendo el arco. La prórroga no hizo más que confirmar lo igualado del partido.

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Un cabezazo en el minuto 98 de Lucumí tras un córner pudo haber servido de salvavidas para Colombia de no haber terminado en el travesaño. Zeki Amdouni contestó con un fuerte disparo a bocajarro que atajó Vargas con éxito.

A los cafeteros les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Atajada de Camilo Vargas en Colombia vs Suiza AFP

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Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.

- Ficha técnica:

0. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (m.86, Silvan Widmer), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (m.71, Miro Muheim); Remo Freuler y Granit Xhaka; Fabian Reider (m.103, Zeki Amdouni), Ardon Jashari (min.46, Djibril Sow); Breel Embolo (m.86, Cédric Itten); Dan Ndoye (m.91, Rubén Vargas).

Entrenador: Murat Yakin (Suiza)

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0. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí (m.119, Yerry Mina), Johan Mojica; Jefferson Lerma (m.82, Richard Ríos), Gustavo Puerta, Jhon Arias (m.66, Jaminton Campaz); Luis Díaz, James Rodríguez (m.66, Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (m.82, Cucho Hernández).

Entrenador: Néstor Lorenzo (Argentina)

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Así fueron los penaltis en Colombia vs. Suiza

Quintero cobra y gol; 1-0

Xhaka cobra y gol; 1-1

Sánchez cobra y lo falló; 1-1

Amdouni cobra y gol; 1-2

Campaz cobra y gol; 2-2

Akanji cobra y lo falló; 2-2

Cucho Hernández cobra y lo falló; 2-2

Itten cobra y gol; 2-3

Luis Díaz cobra y gol; 3-3

Vargas cobra y gol; 3-4