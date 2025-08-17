A Dayro Moreno no lo dejan solo con su grave problema; experto le ofreció ayuda médica

Dayro Moreno sigue siendo tema de debate en las redes sociales, donde hablan de su problema capilar, que ha quedado en evidencia por reveladora fotografía en un entrenamiento con el Once Caldas.

Y es que, conociendo a Dayro como se le conoce, bien es reconocida su vanidad en el tema de los zapatos, el manicure y, especialmente, los peinados que tanto lo distinguen.

Sin embargo, con la reciente foto que se ha viralizado en las redes sociales, donde se le ve la parte superior de la cabeza poco poblada de cabello, dejando entrever, a primera vista, un grave problema capilar; desde un centro médico tomaron voz oficial sobre el caso, ofreciéndole ayuda al goleador tolimense.

“Dayro, hermano, ¿qué te pasó? Consulta en nuestra clínica, te aseguro que vamos a tener resultados con nuestros protocolos de restauración o implante capilar”, indicó de entrada a hablar el especialista en el tema, por un video que publicó en redes sociales, ofreciéndole ayuda al atacante de Once Caldas, quien ha sido centro de críticas, burlas y hasta ‘memes’ durante los últimos días.

Además de eso, para convencer del todo al goleador, le dieron seguridad a Dayro con el tema de tratamiento y demás: “Consulta y no te vas a arrepentir”.

Hasta ahora, el atacante de Once Caldas no se ha referido al tema, aunque es consciente de él; esto, así como se lo hizo saber su hija Shantal en un video que se filtró en redes, donde estaba hablando con Dayro, quien es su papá.

Porque con un gol suyo el Once Caldas venció en condición de local a Huracán por la mínima diferencia. Que goleador es el borracho, se estará quedando calvo pero goles y licor nunca le faltaron. pic.twitter.com/eL0M3G7FDS — Tendencias Deportes Colombia (@TendenciaDepCol) August 13, 2025

En la conversación, el tolimense le mostró que estaba realizándose las trenzas, a lo que ella le respondió “por eso es que te quedas calvo”.

Aunque todo fue risas en ese momento, quedó en evidencia que Dayro Moreno conoce de su problema y lo tiene presente.