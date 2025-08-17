Publicidad

A Dayro Moreno no lo dejan solo con su grave problema; experto le ofreció ayuda médica

A Dayro Moreno no lo dejan solo con su grave problema; experto le ofreció ayuda médica

El goleador colombiano, quien es centro de críticas por reveladora imagen que se ha viralizado en las redes sociales, ahora es buscado por experto que quiere darle tratamiento.