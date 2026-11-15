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Gol Caracol  / Sobreviviente a la tragedia de Chapecoense se retiró del fútbol por lo alto; con ascenso incluido

Sobreviviente a la tragedia de Chapecoense se retiró del fútbol por lo alto; con ascenso incluido

Uno de los sobrevivientes al acciendente aéreo que sufrió el equipo de Chapecoense en 2016; tomó la decisión de retirarse el pasado sábado, ascendiendo a la primera de Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Ya se van a cumplir diez años de la tragedia de Chapecoense, en Medellín.
Ya se van a cumplir diez años de la tragedia de Chapecoense, en Medellín.
Foto: AFP.

A diez años de sobrevivir a la tragedia aérea del Chapecoense, el lateral brasileño Alan Ruschel se retiró este sábado del fútbol, con un triunfo de su club Juventude que lo asciende a Primera División.

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Ruschel, de 37 años, es uno de los seis sobrevivientes del avión que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia cuando llevaba al entonces equipo revelación de Brasil a la final de la Copa Sudamericana, con un saldo de 71 muertos.

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Es el único futbolista que volvió a la actividad profesional luego de salvarse del accidente.

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"Esta hinchada merece esto por todo lo que hizo por mí, siempre me apoyó, siempre me abrazó", celebró tras la victoria como local de Juventude por 2 a 0 contra Botafogo-SP, en la 38ª fecha de la Serie B del Brasileirão.

"Dios me dio una segunda oportunidad", había dicho esta semana en un video para anunciar su retiro, en el que mostró las cicatrices que le dejó el accidente.

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El triunfo devuelve al equipo de Rio Grande do Sul a la elite del fútbol brasileño, luego de su descenso en 2025.

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Ruschel entró al estadio alzado en andas por hinchas y en medio de una ovación de los alviverdes.

El lateral izquierdo jugó los últimos 15 minutos del partido y lo hizo como capitán.

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Tras el pitido final, festejó en el césped junto a sus dos hijos: "Más adelante van a entender lo que su papá pasó y también lo que su papá representa en este club".

Una lesión en la rodilla lo mantuvo seis meses fuera de las canchas este año, en el que disputó apenas tres duelos para el "Juve", club en el que se formó.

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Tras la tragedia del Chapecoense, Ruschel jugó incluso más partidos que los que había sumado antes del accidente, con pasos por el propio "Chape", el Goiás, el América-MG y el Juventude.

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