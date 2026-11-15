Estados Unidos no tuvo piedad con Haiti; goleada 6-0 por los cuartos de final en la Liga de Naciones

La selección de Estados Unidos goleó este sábado por 0-6 a la de Haití y dejó encarrilada su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que fue el penúltimo encuentro de Mauricio Pochettino en el banquillo estadounidense.

El partido, previsto inicialmente en Jamaica con Haití como local, se disputó finalmente al Nu Stadium de Miami (Estados Unidos) a petición del combinado caribeño, que buscaba acercar la eliminatoria a la numerosa comunidad haitiana asentada en el sur de la Florida.

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El partido de vuelta, convertido en un trámite para el conjunto de Estados Unidos, se disputará el próximo martes en Cincinnati. Será la despedida de Pochettino, que regresa a la Premier League como nuevo entrenador del Manchester United.

A pair of goals just 101 seconds apart and @MichelobULTRA Man of the Match honors for Christian Pulisic! pic.twitter.com/Peab4ccXix — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026

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Estados Unidos se adelantó en el minuto 10 con un gol de Auston Trusty, central del Celtic de Glasgow, pero tuvo un primer tiempo complicado ante un Haití peligroso, que puso a prueba a Diego Kochen, portero del Barcelona cedido al Lyngby danés.



Los norteamericanos dejaron escapar varias ocasiones y vieron cómo les anulaban un gol de Julian Hall por fuera de juego. Fue el primero de los tres tantos anulados esta tarde en Miami por el árbitro guatemalteco Walter López, uno de ellos a Haití.

Si la primera mitad se le había atragantado un poco a Estados Unidos, la segunda se convirtió en un trámite después de que los jugadores haitianos se vinieran abajo físicamente.

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A la vuelta de vestuarios, Julian Hall, en el minuto 52; Christian Pulisic, con un doblete en los minutos 62 (de penalti) y 63; Weston McKennie, de cabeza en el 68, y el recién ingresado Folarin Balogun, en el 82, completaron la goleada estadounidense.

En medio de la goleada, a Haití le anularon un tanto por un fuera de juego milimétrico, mientras que Balogun también vio cómo su primera diana no subía al marcador después de que el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, señalara una falta en un forcejeo.

Magical night in Miami. 🪄 pic.twitter.com/KQStKwaU36 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 14, 2026

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Los dos goles de Pulisic, capitán de Estados Unidos, elevan a 35 su cuenta con la selección y lo sitúan como su cuarto máximo goleador, superando a Eric Wynalda (34) y solo por detrás de Jozy Altidore (42), Clint Dempsey (57) y Landon Donovan (57).

Estados Unidos prácticamente ha asegurado la clasificación para las semifinales de Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán en marzo de 2027 en Los Ángeles