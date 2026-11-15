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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de la colombiana Farlyn Caicedo, en Chivas vs. Juárez, por la Liga MX femenina

Vea el golazo de la colombiana Farlyn Caicedo, en Chivas vs. Juárez, por la Liga MX femenina

La 'cafetera' anotó un auténtico golazo de media distancia, 'colgando' a la guardameta rival. No obstante, su anotación no alcanzó y quedaron eliminadas de la Liga.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Farlyn Caicedo, jugadora de Juárez, en la Liga de México femenina.
Farlyn Caicedo, jugadora de Juárez, en la Liga de México femenina.
Foto: X de @FemenilFcJuarez.

La colombiana Farlyn Caicedo convirtió un gol este sábado, pero no le alcanzó al Juárez, que empató 1-1 con las Chivas de Guadalajara y fue eliminado en los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano femenino.

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Caicedo le dio ventaja a Juárez, después de lo cual un error de la guardameta Emily Alvarado, le permitió a Alicia Cervantes anotar el 1-1.

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Luego de una igualada sin goles en el partido de ida, la paridad en la serie le dio al Guadalajara el pase a la semifinal, por haber terminado mejor en la fase regular.

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Juárez se plantó bien a la defensa, confiado en ratificar su zaga como la mejor del campeonato, liderada por la campeona mundial española Rocío Gálvez.

En el minuto 16, las visitantes sorprendieron al cuadro de casa. Caicedo disparó desde atrás por encima de la guardameta Blanca Félix y la venció para poner adelante al Juárez.

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Guadalajara adelantó líneas y, en el 36, aprovechó un error de la portera Emily Alvarado y empató con un gol de Cervantes.

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Los partidos de vuelta de cuartos de final concluirán este domingo cuando el Monterrey, de la delantera española Lucía García, reciba al Pachuca, al que superó por 0-1 en la ida; y el América visite al Toluca, al que goleó por 3-0.

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