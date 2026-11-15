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Gol Caracol  / A José Mourinho le 'dan palo' en España por contundente decisión con el Real Madrid

A José Mourinho le 'dan palo' en España por contundente decisión con el Real Madrid

A pesar de su buen inicio de temporada con el cuadro 'merengue'; en territorio español le ponen el 'ojo' al entrenador poortugés. Decisión da de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid.
Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid.
AFP

Aunque Jose Mourinho aseguró antes del inicio de la temporada que les tocaría "a muchos más" canteranos aparecer en las convocatorias del primer equipo, los jugadores de las categorías inferiores del Real Madrid apenas han tenido oportunidades de estar con los mayores en este primer tramo de la campaña.

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Contra el Valencia debutó Thiago Pitarch este curso. El centrocampista, de 19 años, saltó al césped en el tiempo añadido. Le dio tiempo a tocar seis balones y a completar dos pases de los tres que intentó. Esta semana ha debutado también con España sub-21, en un amistoso frente a Japón.

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Pitarch, aunque figura en la web oficial del Real Madrid como jugador de la primera plantilla, lleva el dorsal 27, lo que lo señala como canterano, y puede participar también en los encuentros del Real Madrid Castilla. Así lo hizo en el anterior parón de selecciones, cuando dispuso de minutos en tres partidos del segundo equipo blanco.

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League
Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en medio de un partido de la Champions League
AFP

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La razón fue que necesitaba lograr ritmo competitivo después de estar desde finales de julio sin jugar debido a problemas en su rodilla. Antes de la ventana FIFA, ya había entrado en cuatro convocatorias del primer equipo (para Inter, Rayo, Elche y Atlético), sin minutos. Ha tardado dos meses en conseguir la confianza de Mourinho para jugar.

Y eso que el técnico portugués parecía tener otros planes para la cantera. Así se expresó en la previa al partido contra el Espanyol, el primero del año: "Mañana estarán en el banquillo tres: Rivas, Cestero y Ciria. A mí me gusta trabajar con 20-21 jugadores, máximo 22, y ellos están ocupando estas posiciones libres. No serán siempre los mismos, voy a querer motivar, hacerles entender que la puerta está abierta. Esta semana les toca a estos tres, y tocará a muchos más".

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Lo cierto es que ni "muchos más" han ido convocados ni ninguno, al margen de Thiago, ha dispuesto de minutos. El centrocampista ha estado en todas las convocatorias (12) desde la del Inter de Milán, pero sólo ha jugado en Valencia. Cestero y Rivas aparecieron en cinco; Alexis Ciria, en tres; y Sergio Martínez, en dos, todos ellos sin saltar al césped. En cuanto a los porteros, han figurado en la lista Sergio Mestre (12), Javi Navarro (4) e Illia Voloshyn (1).

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Es decir, en lo que a jugadores de campo respecta, ese "muchos más" que anticipó Mourinho se ha traducido en la práctica solamente en Sergio Martínez. El centrocampista de Laredo llegó a la estructura del Real Madrid con la temporada empezada, el 31 de agosto. El técnico portugués le dio confianza, abriéndole un hueco en su primera convocatoria posible, para la visita al Betis.

Martínez ya había debutado en LaLiga con el Racing durante el mes de agosto. En su primer partido, frente al Villarreal, marcó un gol. También tuvo minutos contra el Getafe. Sin embargo, después de estar en el banquillo ante el Betis, no volvió a una lista de Mourinho hasta la visita al AEK de Atenas. Entre tanto, ha estado jugando con el Castilla, donde no ha sumado ni goles ni asistencias.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
José Mourinho, director técnico del Real Madrid.
Foto: AFP

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En la presente ventana FIFA, Mourinho ha contado con un grupo de jugadores de la cantera para los entrenamientos en dos de las tres sesiones previstas. Oportunidades para conocerlos, valorarlos y elegir a quién dará paso cuando así lo considere necesario.

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