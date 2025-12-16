Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Talavera vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV del partido de Copa del Rey

Talavera vs Real Madrid EN VIVO; hora y TV del partido de Copa del Rey

Este miércoles el Real Madrid visitará al modesto Talavera de la Reina, equipo de la Tercera División de España, todo por la tercera ronda de la Copa del Rey 2025/26.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Real Madrid con bajas para enfrentar al Elche
Real Madrid con bajas para enfrentar al Elche
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad