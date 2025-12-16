FIFA bajó el precio de boletas para el Mundial 2026: se consiguen a poco más de $200.000

La FIFA publicó nueva información para los seguidores de los equipos clasificados para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos e informó que podrán adquirir entradas por un precio "más asequible", de 60 dólares ($229.327), para los 104 partidos del torneo, incluida la final.

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada "grada básica", surge después de que la FIFA haya recibido 20 millones de solicitudes sólo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web de la FIFA, según informa el propio organismo.

Así, las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas; las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.



Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.