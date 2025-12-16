¿Cuánto cuestan las boletas para ver a la Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026?

Con la mira puesta en lo que será el duelo frente a Portugal, correspondiente a la tercera jornada del grupo K; los aficionados colombianos iniciaron la compra masiva de boletas para ver a la ‘tricolor’ frente a Cristiano Ronaldo, en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, tras el sorteo realizado en territorio norteamericano, se determinó que el combinado ‘cafetero’ quedara instalado en el grupo K, junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

Evidentemente, el partido que más se ha robado la atención en este grupo, es el de ‘cafeteros’ y ‘lusos’, que podría significar el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

Déiver Machado hizo parte de la Selección Colombia que fue subcampeona de la Copa América Getty Images

Y es que, según lo reveló ‘El Tiempo’, antes del sorteo los precios para dicho encuentro rondaban como máximo los 400 dólares, que equivalen a 1’542.000 pesos colombianos. Evidentemente, todavía era incierto saber quiénes jugaban dicho partido para esa etapa de compra, pues la FIFA vendía las boletas con esa incógnita.



Sin embargo, una vez se conoció que este encuentro era entre la Selección Colombia y Portugal, los valores de los tiquetes subieron exponencialmente, convirtiéndose este juego en uno de los más costosos para ver en toda la Copa del Mundo 2026.



¿Cuánto cuestan las boletas para ver a Colombia vs. Portugal?

Es importante recalcar que la FIFA ha sacado varias etapas para la venta de las boletas y, ahora, con los grupos y rivales definidos, hay nuevos preciosa para asistir a los diferentes encuentros del Mundial.

Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal, podría jugar su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026 Getty

Y justamente, para ingresar al duelo entre Colombia y Portugal, hay varios precios, segmentados en tres categorías.

Categoría 1: 700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 2: 500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 3: 265 dólares (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente).

Es importante recalcar que, así como lo confirma la FIFA, para esta tercera etapa de venta, “el periodo de solicitud irá desde el 11 de diciembre de 2025 al 13 de enero de 2026”.

