Fútbol Colombiano  / Vea el gol de José Enamorado en final Tolima vs Junior, por Liga BetPlay 2025-II; qué definición

Vea el gol de José Enamorado en final Tolima vs Junior, por Liga BetPlay 2025-II; qué definición

El habilidoso atacante del Junior de Barranquilla marcó el 0-1 en Ibagué con una carrera y un remate por encima del arquero Cristopher Fiermarin, que dejó en silencio el Manuel Murillo Toro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de dic, 2025
Junior, campeón 2025-II: así quedó la tabla de estrellas en Colombia.jpg
José Enamorado, figura para la estrella 11 de Junior de Barranquilla
Foto: Dimayor.

