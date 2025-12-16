Vea el gol de José Enamorado en final Tolima vs Junior, por Liga BetPlay 2025-II; qué definición

Junior le dio un golpe al Tolima ante su gente, al minuto 17 de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2025-II, de la mano de, nuevamente, José Enamorado, la gran figura de esta definición del título del fútbol colombiano.

Tras un pase filtrado de Yimmi Chará, el '10' de los barranquilleros corrió, quedó mano a mano con el arquero Cristopher Fiermarin y decidió picar la pelota para el 0-1 en el marcador, en el duelo en el estadio Manuel Murillo Toro.

Con ese golazo de José Enamorado, el Junior tomó ventaja de 4-0 en el resultado global de la final de la Liga BetPlay 2025-II. Cabe recordar que el habilidoso atacante se reportó con doblete en la ida, en el Metropolitano.

Vea el gol de José Enamorado en Tolima vs Junior, final vuelta Liga BetPlay 2025-II:



🦈🏆⚽ ¡DEFINICIÓN DE CRACK, JOSÉ ENAMORADO APARECE DE NUEVO EN #LAFINALxWIN! El extremo de Junior la picó ante la salida de Fiermarin y abre el marcador ante Tolima en el Manuel Murillo Toro.