Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "La final del Mundial 2026 puede ser entre la Selección España y nosotros"

"La final del Mundial 2026 puede ser entre la Selección España y nosotros"

A falta de algunos meses para que ruede la pelota en el Mundial, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, algunos protagonistas se animan a dar su posible final.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad