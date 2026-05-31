Novedades de Selección Colombia de última hora; llegaron dos campeones en Europa

La Selección Colombia es noticia este domingo 31 de mayo luego de qué se completara la concentración de 26 jugadores con la llegada de los dos restantes que vienen de ser campeones en Europa.

Se trata de los jugadores cafeteros, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes arribaron a la capital colombiana para estar a disposición del director técnico argentino Néstor Lorenzo. Ambos vienen de ganar la Conference League con el Crystal Palace, siendo el primer título internacional en la historia de este club inglés.

"¡𝙇𝙤𝙨 𝟮𝟲 𝙚𝙣 𝘾𝘼𝙎𝘼, 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙤 𝙚𝙡 𝙊𝙍𝙂𝙐𝙇𝙇𝙊 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙈𝘽𝙄𝘼𝙉𝙊! Con 𝘿𝙖𝙣𝙞 𝙮 𝙅𝙚𝙛𝙛𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣 tenemos 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊 en 𝘽𝙤𝙜𝙤𝙩𝙖́", fue el emotivo mensaje de la cuenta oficial del combinado nacional en redes sociales.

Las Águilas superaron 1-0 al Rayo Vallecano en el estadio del Red Bull Leipzig con gol de Jean Philippe Mateta. Muñoz fue titular y jugó los 90 minutos mientras que Lerma se quedó en el banquillo de suplentes y no tuvo minutos.



Muñoz y Lerma hacen parte de la historia dorada de Crystal Palace, puesto que la Conference League es el tercer título en el palmarés del club tras la FA Cup del 2024-25 y la Community Shield de 2025.

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Muñoz llega el combinado 'tricolor' con 46 partidos, cinco goles, cuatro asistencias y 3881 minutos con el Palace. Por su parte, Lerma registra 48 presencias, seis asistencias y 2538 minutos con el conjunto azul y rojo de Londres.

Ambos jugadores hacen parte de la lista fija de Lorenzo y tienen toda la pinta de ser titulares en el Mundial 2026. Muñoz por la banda derecha con su velocidad e ida y vuelta, y Lerma como fortín del medio campo y fiel compañero de Richard Ríos.

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De esta manera, Colombia ya tiene todo el grupo completo para lo que será el partido de este lunes 1 de junio, contra Costa Rica, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, a las 6:00 p.m. Este será un evento de despedida para la selección nacional que el próximo domingo 7 de junio tendrá otro duelo de fogueo, esa vez frente a Jordania, en Estados Unidos.

Cabe recordar, que, Colombia enfrentarán en la fase de grupos del Mundial 2026 a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.