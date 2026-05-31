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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21?

Pese a su rol de gregario y protector, el colombiano Egan Bernal tuvo una destacada participación en el Giro de Italia 2026, siendo pieza clave del Netcompany INEOS.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 31 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
AFP.

Thymen Arensman cruzó la línea de meta sin contratiempos y terminó cuarto en el Giro de Italia, su mejor resultado hasta la fecha en una Gran Vuelta, y su compañero de equipo Egan Bernal le acompañó entre los diez primeros de la clasificación general.

La edición de 2026 de la carrera concluyó en la capital italiana, Roma, y el equipo Netcompany INEOS se hizo con el cuarto y el décimo puesto de la clasificación general en la primera Gran Vuelta con los nuevos colores del equipo.

Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia 2026.
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21; Jonas Vingegaard, campeón

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Los ocho corredores lograron terminar la carrera, en la que Filippo Ganna amplió su palmarés de victorias de etapa en Grandes Vueltas tras la contrarreloj de la décima etapa. Ganna también lanzó un audaz ataque en cabeza a 18 kilómetros de la meta en la última jornada, sembrando el pánico en el pelotón antes de ser finalmente alcanzado a 3 km de la meta.

Tanto Arensman como Bernal contaron con un gran apoyo a lo largo de las tres semanas, con la carrera comenzando de nuevo en las carreteras de Bulgaria. Disputada en su mayor parte con temperaturas cálidas, la carrera vio a Arensman pasar todos los días menos uno entre los 10 primeros de la general, con siete días ocupando una posición en el podio de la general, antes de ceder finalmente el tercer puesto en la 19.ª etapa del viernes.

Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
AFP.

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Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se proclamó ganador de la maglia rosa, y el danés estuvo acompañado en el podio final por Felix Gall (Decathlon CMA CGM) y Jai Hindley (Red Bull – Bora – Hansgrohe).

Embret Svestad-Bardseng impresionó en su primera Gran Vuelta con el equipo, aportando un sólido apoyo en las subidas junto a Jack Haig y Magnus Sheffield. Ben Turner logró dos resultados entre los cinco primeros en la primera semana de la carrera en sprints masivos, mientras que Connor Swift desempeñó un papel clave como capitán de ruta a lo largo de las tres semanas, trabajando duro en todos los terrenos junto a Ganna.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21

  1. Jonas Vingegaard — Team Visma | Lease a Bike — 83:22:51
  2. Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — a 5:22
  3. Jai Hindley — Red Bull - BORA - hansgrohe — a 6:25
  4. Thymen Arensman — Netcompany INEOS — a 7:02
  5. Derek Gee-West — Lidl - Trek — a 7:56
  6. Afonso Eulálio — Bahrain - Victorious — a 9:39
  7. Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — a 10:13
  8. Davide Piganzoli — Team Visma | Lease a Bike — a 10:52
  9. Damiano Caruso — Bahrain - Victorious — a 11:24

  10. Egan Bernal — Netcompany INEOS — a 12:54

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