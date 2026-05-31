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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard, el octavo ciclista de la historia en ganar las tres grandes vueltas

Jonas Vingegaard, el octavo ciclista de la historia en ganar las tres grandes vueltas

Este domingo, el danés Jonas Vingegaard ganó el Giro de Italia 2026 y completó el tridente con sus títulos de Tour de Francia (2022 y 2023) y Vuelta a España (2025).

Por: AFP
Actualizado: 31 de may, 2026
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Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia (2022 y 2023), Vuelta a España (2025) y Giro de Italia (2026).
Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia (2022 y 2023), Vuelta a España (2025) y Giro de Italia (2026).
AFP - IA.

El danés Jonas Vingegaard se coronó este domingo por primera vez en el Giro de Italia, completando así su trilogía de títulos en las grandes rondas, al término de una 21ª y última etapa ganada al esprint por el italiano Jonathan Milan en Roma.

Vingegaard, de 29 años, se convierte en el octavo corredor de la historia que puede presumir de haber ganado en su carrera el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia, después de Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia 2026.
Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia 2026.
AFP.
Jonas Vingegaard, campeón del Giro de Italia 2026.
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 21; Jonas Vingegaard, campeón

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Sucede en el palmarés del Giro a su compañero del Visma-Lease a Bike Simon Yates, después de haber sobrevolado con autoridad la 109ª edición, con cinco triunfos de etapa y acabando con más de cinco minutos de ventaja sobre el segundo de la general, el austríaco Felix Gall.

El australiano Jai Hindley, campeón del Giro en 2022, completó el podio al finalizar tercero.

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El francés Paul Magnier ha brillado también en este Giro, con tres victorias de etapa al esprint y el maillot morado de ganador de la clasificación por puntos.

Sin embargo, el domingo el velocista del Soudal-Quick Step fue derrotado por Jonathan Milan, que en el último día de este Giro pudo por fin estrenar su contador de victorias y el de su equipo Lidl-Trek.

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El coloso italiano venció en la etapa del día a su compatriota Giovanni Lonardi y al francés Paul Penhoët.

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