Nick Kyrgios 'calentó' el Australian Open: dura crítica a Jannik Sinner por caso de dopaje

El tenista australiano Nick Kyrgios comentó durante la rueda de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que confía mucho en sí mismo y que nunca dejaría que de forma accidental una sustancia dopante se introdujera en su sistema del mismo modo que le ocurrió al italiano y primer clasificado mundial Jannik Sinner (1).

“Este tema nunca ha sido un problema en toda mi carrera. He estado en el circuito más de diez años. En lo que a mí me respecta, no estoy en absoluto preocupado porque sé que estoy al tanto de lo que sucede en mi equipo. Confío mucho en mí y nunca me metería ninguna sustancia en mi sistema”, afirmó un Kyrgios que debutará frente al británico Jacob Fearnley en lo que será su regreso al primer Grand Slam del año tras su baja en 2024 por lesión.

El polémico tenista de Canberra criticó duramente a su compañero de profesión y vigente campeón en Melbourne, Jannik Sinner, después de comentar una publicación en Instagram de Cruz Hewitt, hijo del exnúmero uno Lleyton Hewitt, en la que se encontraba con la estrella italiana tras compartir sesión de entrenamiento el pasado sábado.

“Te quiero Cruz, pero esto es salvaje, pensaba que éramos colegas”, comentó el australiano a la publicación de su compatriota.

Por su parte, Sinner restó importancia a los comentarios de Nick Kyrgios durante su rueda de prensa previa al arranque del torneo y dijo que no quiere responderle.

Nick Kyrgios, tenista australiano, entrena para el primer Grand Slam del 2025 AFP

“No quiero responder a lo que Nick dijo o a lo que otros jugadores dicen. Creo que lo más importante es tener a mi gente alrededor para contrastar a esta otra gente, porque ellos saben exactamente lo que pasó”, sentenció un serio Sinner en la sala de prensa principal de Melbourne Park.

Sinner, que desveló que su principal tarea durante esta pretemporada fue mejorar la moción de saque y variar más su juego, se estrenará en su lucha por defender la corona de 2024 frente al chileno Nicolás Jarry.