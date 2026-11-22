Cruzeiro venció 1-2 al ya descendido Chapecoense en el Brasileirao, este sábado, en una trabajada victoria de visitante en la que estuvo de titular el delantero colombiano, ex Millonarios, Neyser Villarreal.

Y aunque fue el delantero centro de referencia del cuadro de Belo Horizonte, no logró destacarse, no ha podido volver al gol y en la prensa lo calificaron mal tras su presentación con el elenco de Minas Gerais.

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En el medio ‘Globo Esporte’, y a pesar de la victoria sobre Chapecoense, no tuvieron piedad con el joven atacante colombiano Neyser Villarreal, a quien le dieron la nota más baja, que fue 5/10.

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En cuanto a su actuación en el triunfo 1-2 de Cruzeiro, detallaron que el nariñense “participó en jugadas tanto dentro como fuera del área, pero cometió muchos errores. Su mejor oportunidad de gol fue frustrada por una excelente parada del arquero”, sin dar más detalles de su poca participación en el juego.



Neyser Villarreal, futbolista colombiano del Cruzeiro - Foto: Cruzeiro Oficial

Y es que al minuto 71 fue sustituido Neyser Villarreal para que entrara Luciano Rodríguez. A los minutos les empataron el compromiso, pero al 88, de manera agónica, Wesley logró la victoria para los de Belo Horizonte, que de hecho están terceros en la tabla de posiciones del Brasileirao, que ya tiene campeón que es el Flamengo, de Jorge Carrascal.

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En medio de algunas lesiones, molestias, y decisiones técnicas, el colombiano solamente estuvo en 17 de los 36 partidos disputados hasta el momento en el campeonato brasileño, marcando apenas tres goles y dando una asistencia. En la temporada también anotó en una oportunidad en la Copa Libertadores, y fue nada más y nada menos que contra Boca Juniors.

Para cerrar la temporada, a Neyser Villarreal le quedan dos partidos más en el Brasileirao frente a Fluminense e Internacional de Porto Alegre, en los que espera destacarse, para luego ya pensar en la siguiente campaña con el Cruzeiro, al que llegó libre tras no renovar con Millonarios. En el 2027 tendrá participación en la Copa Libertadores, ya que está en el podio de la tabla de posiciones y de esa manera asegura su presencia en el máximo torneo internacional de Conmebol.