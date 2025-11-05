"Sufrí mentalmente y tuve depresión por culpa de la gran cantidad de torneos de tenis"

La tenista Ons Jabeur, actual 78 del mundo que llegó a ser número dos y tres veces finalista de Grand Slam, confesó que sufrió depresión debido a la exigente agenda del circuito profesional y subrayó que todavía no tiene fijada la fecha de su regreso a las pistas.

"El calendario está matando a todo el mundo. Espero que la comunidad del tenis nos escuche y baje la cantidad de torneos. Sufrí mucho, mentalmente más que físicamente, pero mi cuerpo estaba pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo y no escuché. Creo que tuve depresión sin ni siquiera saberlo porque el lugar donde encontraba mi alegría de repente se convirtió en mi tristeza", expresó la tunecina.

"Se están acumulando torneos, por ejemplo Doha y Dubái. Quiero jugar allí, pero dos torneos WTA 1.000 en semanas consecutivas es demasiado. No sé de quién fue la idea, pero a ninguno de los jugadores les gusta y siento que van añadir más", añadió.

Las mejores jugadoras están obligadas a competir en los cuatro Grand Slams, 10 torneos WTA 1.000 y seis eventos WTA 500 bajo las reglas del organismo, con el riesgo de perder puntos si no los juegan.

La saturación de torneos y los problemas físicos están haciendo que otras jugadoras, como Paula Badosa, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Daria Kasatkina y Elina Svitolina, acorten sus temporadas.

Ons Jabeur, tenista de Túnez, en un partido de Wimbledon, donde sufrió con el calor AFP

En el caso de la española Sara Sorribes, anunció este lunes su regreso a las pistas el próximo 17 de noviembre, tras una pausa de varios meses en los que priorizó su salud mental.

Jabeur, de 31 años, anunció el pasado 17 de julio un descanso indefinido del tenis, con el objetivo de priorizar su salud mental y "redescubrir la alegría de vivir sencillamente".

"En los dos últimos años me he esforzado mucho, he luchado contra las lesiones y me he enfrentado a muchos retos. Pero en el fondo, hace tiempo que no me siento feliz en la pista. El tenis es un magnífico deporte, pero hoy siento que debo dar un paso atrás y ponerme primera a mi mismo", explicó en el comunicado.

Durante su pausa, la tunecina se ha dedicado a proyectos fuera de la cancha, como su fundación y la apertura de su academia en Dubái, enfocándose en el desarrollo de jóvenes talentos.