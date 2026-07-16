Teófilo Gutiérrez salió a relucir 'reliquia' con campeón del mundo, tras triunfo de Argentina

A solo horas del triunfo de la Selección de Argentina contra Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026; Teófilo Gutiérrez se reportó a través de sus redes sociales, con curiosa publicación, en la que destacó a una de las figuras del combinado ‘albiceleste’.

Y es que, el actual delantero del Junior de Barranquilla recordó lo que fue su paso por el fútbol argentino; especialmente cuando vestía los colores de Rosario Central.

Justo para ese tiempo, Enzo Fernández todavía no era el jugador de hoy en día; incluso, hasta ahora estaba dando sus primeros ‘pinos’ en su carrera y, coincidencialmente, estando en la cancha del Monumental, hizo presencia en un duelo entre River Plate y el conjunto rosarino.

Después del partido, Ebzo ingresó a la cancha para pedirle la foto a nadie más y nadie menos que Teófilo Gutiérrez; quien para ese entonces ya era una leyenda viviente del club ‘millonario’, después de haber sido fundamental en la conquista de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.



Teófilo Gutiérrez junto a Enzo Fernández, cuando todavía jugaba en Rosario Central. Foto: IG de Teófilo Gutiérrez.

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Años más tarde de aquella fotografía, que se ha vuelto en redes sociales; se ha viralizado en redes sociales, al punto de llegar al mismo atacante colombiano, que actualmente milita en Junior de Barranquilla.

“De River hasta el infinito”, puso de mensaje en su historia de Instagram Teófilo, solo hace un par de horas, acompañado de dicha fotografía, en la que se le ve con Enzo Fernández, haciendo alusión a que los dos pasaron por el club ‘millonario’ y que ahora el argentino es figura en la Copa del Mundo 2026 con su país.

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Es importante recalcar que el mediocampista de 25 años fue fundamental en la ‘albiceleste’, el pasado miércoles, en el triunfo 2.1 contra Inglaterra, en las semifinales del certamen mundialista. Enzo anotó el gol de la igualdad parcial, que encaminó la posterior remontada de Argentina.

