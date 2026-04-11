Terrible patada en la cara y expulsión de Lucas Ramon, en derrota 2-0 de Sao Paulo contra Vitoria

El Sao Paulo, rival de Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, sufrió una inesperada derrota 2-0 este sábado con el Vitoria, en un encuentro en el que jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos, por la expulsión de Lucas Ramon.

Al minuto 54 el futbolista del cuadro paulista subió su pierna derecha para buscar rechazar la pelota, pero no contaba con que un rival le ganaría la posesión y terminó impactándolo en su cara y dejándolo con claras señas de dolor.

El árbitro del compromiso no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Lucas Ramon, en un momento del partido en el que Sao Paulo ya iba perdiendo 1-0. Al 83' Vitoria consiguió el definitvo 2-0 frente al elenco que está actualmente tercero en la tabla de posiciones del Brasileirao.



Así fue la patada de Lucas Ramon en Vitoria vs Sao Paulo: