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Gol Caracol  / Terrible patada en la cara y expulsión de Lucas Ramon, en derrota 2-0 de Sao Paulo contra Vitoria

Terrible patada en la cara y expulsión de Lucas Ramon, en derrota 2-0 de Sao Paulo contra Vitoria

El equipo ‘tricolor’ cayó de visita este sábado en el Brasileirao en un partido en el que quedó con diez jugadores, por una dura patada en el rostro de un rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Vitoria vs Sao Paulo
Expulsión de Lucas Ramon en Vitoria vs Sao Paulo - Foto:
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