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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Sebastián Villa merece estar en la Selección Colombia; veremos cuando lo llaman"

"Sebastián Villa merece estar en la Selección Colombia; veremos cuando lo llaman"

El extremo colombiano Sebastián Villa no para de tener buenas actuaciones con Independiente Rivadavia de Argentina y otra vez se dio el debate sobre su inclusión o no en la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Getty Images

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