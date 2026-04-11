"Sebastián Villa merece estar en la Selección Colombia; veremos cuando lo llaman"

En el calendario cada vez se ve más cerca el Mundial de 2026, que tendrá como sede a Estados Unidos Canadá y México. La Selección Colombia se clasificó y tras la ausencia en Catar 2022, espera ser protagonista en esta edición del certamen que en esta oportunidad cuenta con la participación de 48 combinados nacionales de todo el planeta.

Como casi siempre sucede en la antesala de la cita orbital, se generan debates sobre cuáles son los jugadores que deben conformar a la lista final para representar a cada país.

En la Selección Colombia hay varios jugadores que sobre la mesa ya parecen estar fijos, pero algunos otros todavía generan dudas y podría haber sorpresas.

En la última doble fecha FIFA Colombia cayó con Croacia y Francia, y las críticas cayeron por el estilo de fuego y lo planteado por Néstor Lorenzo. Adicional a eso hubo polémica por el inminente llamado de Sebastián Villa, que al parecer iba a ser tenido en cuenta pero fue descartado para esos dos encuentros de fogueo.



El caso de Villa ha sido aparte por sus antecedentes con la justicia argentina por dos denuncias: una de violencia sexual y otra de violencia doméstica. Pese a eso,para muchos debe ser tenido en cuenta en el combinado tricolor y desde su equipo, Independiente Rivadavia, no pierden la fe y no descartan un eventual llamado al combinado 'cafetero'.

Publicidad

En charla con 'As', Daniel Vila, presidente del conjunto mendocino, dejó en claro que Villa ha hecho todo para ser tenido en cuenta. "No tengo dudas que merece estar en la selección, por su presente, por lo que está haciendo adentro del fútbol argentino. Sé que ya ha sido no se si convocado, pero llegó una carta al club hace unas semanas diciendo que la selección lo iba requerir, así que veremos cuando lo llaman", sentenció el directivo que siempre ha tenido gran relación con el jugador antioqueño.

Cabe recordar, que, en 2025, Villa anotó el último penalti que le dio el primer título profesional de la historia a Rivadavia, puesto que alzaron la Copa Argentina.