Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero: "No era el resultado esperado, pero sí era el rendimiento que se quería"

Alberto Gamero: "No era el resultado esperado, pero sí era el rendimiento que se quería"

Después del empate 0-0 entre Millonarios y América de Cali, Alberto Gamero analizó el encuentro, habló de Juan Guillermo Cuadrado y resaltó los puntos altos de su equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2026
Comparta en:
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, tras el partido contra América de Cali
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, tras el partido contra América de Cali
Twitter de Millonarios

Millonarios sigue sin asegurar su cupo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, pero está muy cerca. Este miércoles 4 de noviembre, con el empate 0-0 frente a América de Cali, dio un paso hacia dicho objetivo. Por eso, el entrenador, Alberto Gamero, no ocultó su alegría al ver el rendimiento del equipo, especialmente en los primeros 30 minutos, donde sometió al 'escarlata'.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

¿Qué balance hace del encuentro?
"No era el resultado que esperábamos, pero sí era el rendimiento que queríamos. Nos faltó el gol, pero se buscó. Queda un sinsabor, pero el equipo hizo cosas importantes y buenas. Salimos a ganar el partido contra un gran equipo".

Publicidad

Últimas noticias

Nicolás Hernández, defensa de América de Cali, en el partido contra Millonarios
Fútbol Colombiano

"La cancha de El Campín no está bien; se supone que los estadios son para jugar fútbol"

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, habló sobre el partido contra Cúcuta Deportivo
Fútbol Colombiano

Pablo Repetto, tras nueva derrota de Santa Fe: "No se puede decir que todo está mal"

¿Por qué sacó a Juan Guillermo Cuadrado?
"Lo teníamos en el presupuesto. Los buenos equipos son los que tienen buenas alternativas y esta vez las teníamos. No siempre que un jugador sale es porque está jugando mal. En este caso era porque entraba un goleador y queríamos ganar el partido, no es más. Son cambios que pensamos porque el que va a entrar está fresco. Se sintió otro aire con cada una de las variantes".

Publicidad

¿Cuál fue la razón de que no hubiera goles?
"Hubo desespero. Este es un equipo que está aprendiendo a ser familia y unido y, por eso, no se habla de egoísmo, sino de desespero. Se pateó, cuando no se debía haber pateado y, por momentos, se remató, cuando se tuvo que haber dado con colocación. Anhelábamos la victoria y eso llevó al desespero".

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

¿Cómo analiza el punto conseguido?
"Fue una buena actuación del equipo. Empatamos, pero se jugó bien. Eso sí, hay que mejorar cosas como la definición. Además, América de Cali tuvo dos llegadas porque salimos a buscar el partido, parándonos en campo contrario. No fue un buen resultado, pero este punto nos permite seguir en la pelea por clasificar a cuadrangulares. El que clasifique, como sea, se mete con la opción de pelear por el título".

Publicidad

¿Qué aspectos positivos saca?
"Este es un equipo maduro y de experiencia. Primero, necesitábamos un partido como este para que se convenzan de lo que pueden hacer y sepan de qué son capaces. Además, me daba tranquilidad que este equipo tenía recambio, con buenas alternativas".

Nicolás Hernández, defensa de América de Cali, en el partido contra Millonarios
Fútbol Colombiano

"La cancha de El Campín no está bien; se supone que los estadios son para jugar fútbol"

Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, habló sobre el partido contra Cúcuta Deportivo
Fútbol Colombiano

Pablo Repetto, tras nueva derrota de Santa Fe: "No se puede decir que todo está mal"

Millonarios y América de Cali se enfrentaron en el estadio El Campín, por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 0-0 América

Relacionados

Millonarios FC

Liga BetPlay

Alberto Gamero

América de Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad