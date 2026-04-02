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Gol Caracol  / Tras jugar contra la Selección Colombia, Kylian Mbappé ya pide pista para volver con Real Madrid

Tras jugar contra la Selección Colombia, Kylian Mbappé ya pide pista para volver con Real Madrid

Superada la lesión y con más minutos de juego, todo apunta a que el astro francés Kylian Mbappé estará de regreso como titular con el Real Madrid, en el tramo final de la temporada.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Kylian Mbappé Francia
Kylian Mbappé en Francia vs Colombia - Foto:
AFP

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