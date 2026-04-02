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Gol Caracol  / Se filtró el salario de Ousmane Dembélé y Luis Enrique: ganan millones, al mes, en el PSG

Se filtró el salario de Ousmane Dembélé y Luis Enrique: ganan millones, al mes, en el PSG

Hace algunos horas se conocieron los sueldos de los futbolistas y hasta el director técnico del PSG, y la diferencia es grande respecto a los otros equipos en la liga francesa.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Ousmane Dembélé, delantero del PSG, en un partido de la Liga de Francia
Ousmane Dembélé, delantero del PSG, en un partido de la Liga de Francia
AFP

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