Tremendo gol olímpico de Mapi León con el Barcelona frente a Levante; es viral en redes sociales

FC Barcelona femenino logró una victoria contundente de 6-0 frente al Levante Badalona Femenino, y la española Mapi León fue la gran figura del compromiso gracias a su táctica de juego y especialmente a su impresionante golazo que anotó al minuto 73 del compromiso. La defensora del equipo catalán, apareciendo en el momento indicado para anotar el quinto del compromiso y de está manera sellar un tanto más para el conjunto 'cule', quien viene en una buena racha, especialmente luego de vencer al Real Madrid 12 a 2 por los cuartos de final de la Champions League Femenina.

La jugadora destacó en el encuentro de la Liga F con un golazo olímpico. Al minuto 73, fue la encargada de cobrar el tiro de esquina; sin embargo, nunca imaginó que terminaría consiguiendo la quinta anotación del compromiso.

Mapi León AFP

Así fue el gol de Mapi Leon con el Barcelona vs Levante Badalona :

¡GOOOOOLAZO OLÍMPICOO! 🔥🔥🔥



Lo de Mapi León es una LOCURA 🚀#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/ElUBgZJgeG — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 6, 2026