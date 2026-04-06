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Gol Caracol  / Tremendo gol olímpico de Mapi León con el Barcelona frente a Levante; es viral en redes sociales

Tremendo gol olímpico de Mapi León con el Barcelona frente a Levante; es viral en redes sociales

Durante un partido disputado durante la tarde de este lunes, la jugadora del equipo 'cule', Mapi León, sorprendió a todos los presentes luego de anotar tremendo golazo desde el tiro de esquina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Mapi León
Mapi León; jugadora del FC Barcelona Femenino
AFP

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