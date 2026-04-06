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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "En el Minnesota no pueden hablar más de la cuenta de la salud de James Rodríguez, se viola la ley"

"En el Minnesota no pueden hablar más de la cuenta de la salud de James Rodríguez, se viola la ley"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se dedicó un espacio para hablar del estado de salud de James Rodríguez, quien podría estar en la sede de su club este martes para realizar análisis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, futbolista colombiano del Minnesota United
Getty Images

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