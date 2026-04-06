"En el Minnesota no pueden hablar más de la cuenta de la salud de James Rodríguez, se viola la ley"

El tema del estado de salud de James Rodríguez sigue siendo foco de atención en nuestro país, por su importancia para la Selección Colombia, y también en el seno del Minnesota, de la MLS, su actual club. Desde la semana pasada se conoció un comunicado de la FCF sobre una "deshidratación severa' del volante cucuteño y su hospitalización, luego del partido contra Francia, jugado el 29 de marzo. Por esa razón, el '10' no estuvo en el más reciente partido de su equipo y aún no se tienen certezas de su presencia en el duelo contra San Diego, de este sábado 11 de abril.

Y en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', dedicaron un espacio para este tema y tuvieron como invitado a Jhon Rojas, periodista colombiano que sigue la actualidad de la MLS.

"Lo más importante de todo acá con el caso de James es que no hay que estar creyendo en tanta cosa que sale en redes sociales. Así, lo primero que hay que establecer es que el que hable de la condición médica de James o miente o la información viene de cercanos del jugador. En el equipo ningún médico puede decir una sola palabra de su estado médico, por ley eso no se puede hacer acá porque pierden la licencia. En Minnesota tampoco lo van a hacer. Hablar de la salud, solamente lo puede hacer el propio individuo", explicó de entrada Rojas.

El mismo comunicador también agregó que "El Minnesota aseguró que estuvo 72 horas en hospital y que día a día lo están evaluando y que verán cómo lo reintegran. Los jugadores del equipo estaban libres hoy (lunes), mañana vuelven a entrenamiento y allá se hará una nueva evaluación de James. Otra cosa que se escuchó es que el técnico no lo tenía en cuenta y eso no fue así. Dijo que se irá integrando al grupo cuando se mejore y que ojalá se pueda mejorar".



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En medio de la conversación con Javier Hernández Bonnet, Carlos de la Pava, Nelson Gallego y Javier Castell también surgió la inquietud con respecto a lo que viene para Rodríguez Rubio. A lo que Jhon Rojas apuntó que "yo les anticipo que el martes es posible que no lo vean (a James) en el entrenamiento, le van a pedir algunos trabajos específicos y luego verán. No lo van a tirar al campo, por una posible recaída, lo van a llevar con calma, va a estar en la sede y también de seguro le harán análisis".