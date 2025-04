Un Luis Enrique muy sincero: "No sería justo pensar que PSG va a arrasar en la Champions"

El entrenador del PSG , Luis Enrique Martínez, aseguró este viernes que su equipo jugó "mejor de lo que pensaba" en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, pese a que reconoció que sufrió contra el Aston Villa y señaló que no sería justo decir que van a arrasar a cada rival.

En la rueda de prensa previa a su duelo liguero contra el Le Havre, equipo que está al borde del descenso, Luis Enrique indicó que su intención es "hacer historia" en el PSG, lo que pasa por "ganar todos los títulos, sobre todo el que todo el mundo sabe", en referencia a la Liga de Campeones.

Pero negó que el PSG sea el gran favorito de la competición y trató de evitar alimentar la euforia.

"He vuelto a ver el partido del martes y creo que estuvimos mejor de lo que pensaba", dijo el técnico, que reconoció que el buen resultado de la ida y que se pusieran 0-2 les influyó emocionalmente y se relajaron algo.

PSG venció al Aston Villa en el Parque de los Príncipes. Foto: AFP

Publicidad

"Hay cosas que mejorar, pero la mayoría de lo que he visto y analizado es positivo. Luego, no sería justo pensar que vamos a arrasar, que somos los únicos favoritos en la Champions, no lo piensa nadie en el club, ni los jugadores, ni el entrenador", comentó.

"Somos uno de los cuatro favoritos, porque lo hemos merecido a lo largo de la competición. Y hay otro dato, somos el único de los cuatro que estaba ya en semifinales el año pasado y volvemos a estar ahí", agregó.

Publicidad

Luis Enrique reconoció que cuando el año pasado dijo que esta temporada serían mejores lo hizo para fortalecer la moral del equipo, no porque estuviera seguro de ello.

"No tenía la seguridad absoluta cuando dije eso. Pero es positivo decirlo con contundencia porque se trasmite al equipo. Mi trabajo es convencer a los jugadores, a los aficionados. y si el jugador no duda, tu tampoco dudas", señaló.

"El objetivo desde que llegamos la pasada temporada es muy alto, hacer algo que no ha hecho nadie en el PSG, hacer historia, ganar todos los títulos y especialmente el que todos sabéis", afirmó en referencia a la Liga de Campeones.

Para lograrlo, dijo, "cada uno tiene que darlo todo a nivel personal y profesional": "Lo que menos me preocupa es el resultado, me importa el camino que hacemos para lograrlo. Eso sí depende de nosotros, qué estamos dispuestos a dar para conseguir el objetivo".

Publicidad

"Es algo que el equipo ha ido haciendo desde la pasada temporada de manera innegable. Luego te puede ir mejor o peor", agregó.

Luis Enrique alertó del peligro que supone el Arsenal, un rival que ya les ganó esta temporada durante la fase de grupos de la Liga de Campeones y que acaba de eliminar al campeón, el Real Madrid.

Publicidad

"Sabemos a quién ha eliminado el Arsenal, eso significa que vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de Europa, que tiene una evolución con su entrenador, Mikel Arteta, a lo largo de estas temporadas, muy buena", señaló.

El técnico español reconoció que le toca ahora motivar al equipo durante los tres partido de Liga que tiene por delante antes de afrontar al Arsenal, pese a que ya han ganado esa competición, y dijo que buscarán ser el primer equipo que acaba la liga francesa sin ninguna derrota.

"Tenemos la posibilidad de hacer un récord que está al alcance de los jugadores muy pocas veces en la vida. Esa es nuestra máxima motivación. Para jugar en el PSG y durar muchos años hay que estar a un nivel muy alto todos los instantes. Tengo que conseguir que el equipo sea competitivo todo el tiempo para llegar bien a la Liga de Campeones", señaló.