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Gol Caracol  / Universitario tomó decisión sobre su nuevo técnico, tras tener a Fabián Bustos de candidato

Universitario tomó decisión sobre su nuevo técnico, tras tener a Fabián Bustos de candidato

El equipo peruano, Universitario de Deportes, confirmó la llegada de Héctor Cúper, quien fue el elegido a pesar del fuerte rumor que había con el actual DT de Millonarios, el argentino Fabián Bustos.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2026
Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Millonarios

El experimentado entrenador argentino Héctor Cúper fue anunciado este lunes como nuevo técnico del Universitario de Deportes, actual campeón de la primera división de Perú, en sustitución del español Javier Rabanal.

"Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú", comunicó la U en un mensaje publicado en sus redes sociales.

  1. Jhon Lucumí Nápoles vs Bolonia
    Jhon Lucumí en Nápoles vs Bolonia - Foto:
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    Colombianos en el exterior

    El Bolonia, con Jhon Lucumí, amargó al Nápoles en la Serie A de Italia; victoria 2-3

El equipo crema fue dirigido en las tres últimas semanas por el peruano Jorge Araujo.

Medios locales señalaron que el estratega argentino, de 70 años, llegará este martes a Lima para ser presentado el miércoles y asumir de inmediato la conducción del equipo, que ha perdido toda opción a ganar el título del Torneo Apertura de este año y protagoniza una irregular campaña en el Grupo B de la Copa Libertadores.

La U, que tiene como consigna para este año obtener el título nacional que le permita alcanzar un histórico tetracampeonato tras haber ganado las tres últimas ediciones de la liga peruana, está obligado a ganar el Torneo Clausura, además de salvar los resultados en la Libertadores, luego de haber avanzado en 2025 hasta los octavos de final del torneo continental.

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Con su fichaje, Cúper se convertirá en uno de los entrenadores de mayores pergaminos en el fútbol peruano, ya que en su palmarés tiene dos títulos de la Supercopa de España con Mallorca y Valencia, y un título de la Copa Conmebol con Lanús.

Además, disputó dos finales de la Liga de Campeones con el Valencia y dirigió, entre otros equipos, al Inter de Milán y al Parma, así como a las selecciones de Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Siria y Egipto, a la que condujo en el Mundial de Rusia 2018.

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