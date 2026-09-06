Vasco da Gama no tendrá a varios titulares para juego de Sudamericana; ¿lo aprovechará Santa Fe?

La Copa Sudamericana entra en su fase de cuartos de final, siendo una de las llaves Santa Fe vs. Vasco da Gama. El 'primer round' entre 'leones' y el 'gigante de la colina' será este martes 8 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero antes de que ruede el balón, el equipo brasileño confirmó importantes bajas.

Y es que el conjunto que tiene en sus filas a los colombianos Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Marino Hinestroza y Johan Rojas tiene bastante kilometraje a cuesta, debido a que están compitiendo en varios torneos a la vez. Pedro Emanuel, técnico del Vasco, dará descanso a tres de sus futbolistas más fatigados.

Vasco da Gama avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

¿Quiénes son los jugadores de Vasco da Gama que no estarán en El Campín?

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En ese orden de ideas, en la prensa brasileña precisaron que entre las bajas que tendrá el elenco de la ciudad de Río de Janeiro frente a Santa Fe están dos colombianos.



"Cuesta, Andrés Gómez y Adson no viajaron (a Bogotá). Thiago Mendes está suspendido y no podrá jugar, mientras que Colidio no está inscrito en la competición. Estas ausencias forman parte del plan del Vasco para gestionar el cansancio de una plantilla que ha estado compitiendo en tres competiciones simultáneamente", reseñaron en un informe en 'Globo Esporte'.

Vasco viajó este domingo y el lunes entrenará en Bogotá para aclimatarse un poco más a la altitud de la capital de la República que es de 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar.

Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil. Foto oficial del Vasco da Gama

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Acá los convocados de Vasco da Gama para enfrentar a Santa Fe en la Copa Sudamericana:

Arqueros: Léo Jardim, Fuzato, Pablo.



Léo Jardim, Fuzato, Pablo. Defensores y laterales: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho, Avellar, Saldivia, Bruno André, Robert Renan, Lucas Freitas.



Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho, Avellar, Saldivia, Bruno André, Robert Renan, Lucas Freitas. Mediocampistas: Ramon Rique, Johan Rojas, Tchê Tchê, Sosa, Barros, Euder, Zuccarello.



Ramon Rique, Johan Rojas, Tchê Tchê, Sosa, Barros, Euder, Zuccarello. Delanteros: Nuno Moreira, Bruno Duarte, David, Spinelli, Marino Hinestroza, Andrey Fernandes.

¿Cuándo es Santa Fe vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El partido de ida por los cuartos de final de la 'otra mitad de la gloria' entre el 'león' y el 'gigante de la colina' está pactado para este martes 8 de septiembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y con un horario establecido de las 5:00 de la tarde.

Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentarán en los cuartos de final, de la Sudamericana. Foto: AFP.

¿Dónde ver EN VIVO por TV Santa Fe vs. Vasco da Gama?

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Se podrá ver por DSports y DGO, pero en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las mejores jugadas, virales, polémicas, la crónica y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.