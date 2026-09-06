Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez: "Estoy cansando de ver que se dicen tantas cosas sobre mí, hablo en el campo"

Luis Javier Suárez: "Estoy cansando de ver que se dicen tantas cosas sobre mí, hablo en el campo"

El delantero samario admitió que hubo un acuerdo con un club, pero que su mente y presente están puestos en Sporting Lisboa. "Me he dedicado a trabajar", añadió Luis Javier Suárez.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
Foto: Getty Imágenes

Luis Javier Suárez volvió a ser figura con Sporting Lisboa en la Primeira Liga. El delantero samario marcó gol y se reportó con asistencia en el triunfo 2-0 de los 'leones' sobre Clube Desportivo Nacional el sábado anterior, en compromiso válido por la quinta jornada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que en cinco fechas en el actual campeonato portugués, el exAlmería ha inflado las redes contrarias en cuatro oportunidades, y a eso, se suma un pasegol. Suárez Charris está 'on fire'.

Últimas noticias

Jhon Lucumí en la formación de Juventus vs. Milan por la Serie A.
Colombianos en el exterior

Juventus, con Jhon Lucumí en cancha, rescató el empate sobre el final contra Milan: 1-1 por Serie A

Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

Álvaro Montero, de los pocos rescatables en Boca 2-2 Gimnasia; "no tuvo nada que hacer en los goles"

Comprometido con Sporting Lisboa

Publicidad

Antes de que empezara una nueva temporada en el fútbol de Portugal, el atacante de la Selección Colombia se vio envuelto en los rumores del mercado de pases, mismo que lo ubicó por fuera de los verdes de Lisboa, siendo Barcelona y el Fenerbahçe uno de los posibles destinos. Pero finalmente, Luis Javier siguió vestido con los colores del Sporting.

Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal.
Foto: X de @SportingCP.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Lo cierto es que finalizado el compromiso en el José Alvalade, a Suárez no sólo le consultaron por su análisis del partido frente a Clube Desportivo Nacional, sino que también le preguntaron por el acuerdo que había con un candidato a la presidencia del Fenerbahçe, y quien se lo quería llevar en caso de vencer en las elecciones. El colombiano habló claro sobre este tema.

Publicidad

"Hay algo que me caracteriza. No me gustan las mentiras. Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana. En el mercado pasan cosas y no voy a decir que no pasó, porque sí pasó, soy un hombre, miro a la cámara y a todos los aficionados a la cara, porque pasó… Pero es agua pasada, no pasó a ninguna parte y mi cabeza está con el Sporting. Aquí en el campo estoy totalmente comprometido con el Sporting", esas fueron las declaraciones de Suárez a 'Sport TV' y que recopilan en el diario 'A Bola'.

A continuación, Suárez fue claro en decir que "está trabajando para volver a mi mejor nivel. Lo importante de estos goles es que pude ayudar al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Creo que es difícil para los periodistas que querían hablar mucho de mí. Me he dedicado a trabajar y a mostrar mi mejor versión, y eso es lo que estoy haciendo".

Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa.
Foto: AFP

Por último, el delantero de 28 años, dejó claro que en el entorno del Sporting Lisboa ya están, de cierta forma, cansados de los comentarios que dicen de él en los medios de comunicación.

"Mi presidente y mi entrenador hablaron mucho sobre este tema. Tanto ellos como yo estamos cansados de ver que se dicen tantas cosas sobre mí. Creo que la verdad es que lo que pasó aquí en el campo es lo que hago en el campo, hablo en el campo, que digan lo que quieran fuera de él", concluyó Suárez.

Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Liga de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad