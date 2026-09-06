Luis Javier Suárez: "Estoy cansando de ver que se dicen tantas cosas sobre mí, hablo en el campo"

Luis Javier Suárez volvió a ser figura con Sporting Lisboa en la Primeira Liga. El delantero samario marcó gol y se reportó con asistencia en el triunfo 2-0 de los 'leones' sobre Clube Desportivo Nacional el sábado anterior, en compromiso válido por la quinta jornada.

Y es que en cinco fechas en el actual campeonato portugués, el exAlmería ha inflado las redes contrarias en cuatro oportunidades, y a eso, se suma un pasegol. Suárez Charris está 'on fire'.

Comprometido con Sporting Lisboa

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Antes de que empezara una nueva temporada en el fútbol de Portugal, el atacante de la Selección Colombia se vio envuelto en los rumores del mercado de pases, mismo que lo ubicó por fuera de los verdes de Lisboa, siendo Barcelona y el Fenerbahçe uno de los posibles destinos. Pero finalmente, Luis Javier siguió vestido con los colores del Sporting.



Luis Javier Suárez festejando anotación con el Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal. Foto: X de @SportingCP.

Lo cierto es que finalizado el compromiso en el José Alvalade, a Suárez no sólo le consultaron por su análisis del partido frente a Clube Desportivo Nacional, sino que también le preguntaron por el acuerdo que había con un candidato a la presidencia del Fenerbahçe, y quien se lo quería llevar en caso de vencer en las elecciones. El colombiano habló claro sobre este tema.

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"Hay algo que me caracteriza. No me gustan las mentiras. Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana. En el mercado pasan cosas y no voy a decir que no pasó, porque sí pasó, soy un hombre, miro a la cámara y a todos los aficionados a la cara, porque pasó… Pero es agua pasada, no pasó a ninguna parte y mi cabeza está con el Sporting. Aquí en el campo estoy totalmente comprometido con el Sporting", esas fueron las declaraciones de Suárez a 'Sport TV' y que recopilan en el diario 'A Bola'.

A continuación, Suárez fue claro en decir que "está trabajando para volver a mi mejor nivel. Lo importante de estos goles es que pude ayudar al equipo a ganar, y eso es lo más importante. Creo que es difícil para los periodistas que querían hablar mucho de mí. Me he dedicado a trabajar y a mostrar mi mejor versión, y eso es lo que estoy haciendo".

Luis Javier Suárez volvió al gol con Sporting Lisboa. Foto: AFP

Por último, el delantero de 28 años, dejó claro que en el entorno del Sporting Lisboa ya están, de cierta forma, cansados de los comentarios que dicen de él en los medios de comunicación.

"Mi presidente y mi entrenador hablaron mucho sobre este tema. Tanto ellos como yo estamos cansados de ver que se dicen tantas cosas sobre mí. Creo que la verdad es que lo que pasó aquí en el campo es lo que hago en el campo, hablo en el campo, que digan lo que quieran fuera de él", concluyó Suárez.

