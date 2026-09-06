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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas

Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas

Hubo repartición de puntos en el estadio de Techo entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas, en partido válido por la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
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Acción de juego entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas en partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas en partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Este domingo continuaron las emociones de la Liga BetPlay II-2026, siendo el de Internacional de Bogotá y Águilas Doradas uno de los partidos disputados de la novena jornada.

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El elenco capitalino y los ‘dorados’ se citaron en el estadio Metropolitano de Techo con la finalidad de los tres puntos, pero al final hubo repartición de los mismos; el juego concluyó 2-2.

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Fueron los visitantes los que se fueron arriba en el marcador en la capital del país, y el encargado de la celebración en Águilas Doradas fue Anthony Vásquez cuando sólo el reloj marcaba seis minutos.

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas, en partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas, en partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Pero Internacional de Bogotá encontró el empate pronto a través de la pelota detenida. En un cobro de tire libre, Mateo Rodas decretó el 1-1 parcial con un cobro rastrero que venció a Jorge Soto.

Con la igualdad en el tablero, así se fueron los equipos al descanso.
Para la parte complementaria, los equipos fueron al frente con la firme intención de inclinar el marcador a su favor, siendo

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Inter de Bogotá el que logró el objetivo. Facundo Boné aprovechó su buena pegada de media distancia para adelantar 2-1 a su escuadra sobre los ‘dorados’, en 53 minutos.

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No obstante, Águilas Doradas no bajó los brazos y pudo empatar la contienda por la vía del penalti. Ricardo ‘Caballo’ Márquez se paró frente al balón y cambió la falta por gol, logró vence a Fariñez. El 2-2 se subió al tablero al minuto 81.

Hay que indicar que en los instantes finales, Águilas Doradas se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Tomás Blandón, esto después del llamado del VAR.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas:

PosicionesEquipoPJPTSDG
1América de Cali820+16
2Independiente Medellín615+6
3Deportes Tolima613+3
4Atlético Nacional512+8
5Millonarios FC711+3
6Llaneros FC711+1
7Independiente Santa Fe710+2
8Águilas Doradas610+2
9Atlético Bucaramanga610+2
10Once Caldas79+2
11Cúcuta Deportivo89-5
12Deportivo Cali68+2
13Internacional de Bogotá88-2
14Fortaleza CEIF87-2
15Jaguares de Córdoba76-5
16Deportivo Pereira55-3
17Boyacá Chicó65-8
18Junior de Barranquilla63-4
19Deportivo Pasto82-8
20Alianza FC72-10

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