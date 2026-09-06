Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay, tras Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas

Este domingo continuaron las emociones de la Liga BetPlay II-2026, siendo el de Internacional de Bogotá y Águilas Doradas uno de los partidos disputados de la novena jornada.

El elenco capitalino y los ‘dorados’ se citaron en el estadio Metropolitano de Techo con la finalidad de los tres puntos, pero al final hubo repartición de los mismos; el juego concluyó 2-2.

Fueron los visitantes los que se fueron arriba en el marcador en la capital del país, y el encargado de la celebración en Águilas Doradas fue Anthony Vásquez cuando sólo el reloj marcaba seis minutos.

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas, en partido de la novena fecha de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Pero Internacional de Bogotá encontró el empate pronto a través de la pelota detenida. En un cobro de tire libre, Mateo Rodas decretó el 1-1 parcial con un cobro rastrero que venció a Jorge Soto.



Con la igualdad en el tablero, así se fueron los equipos al descanso.

Para la parte complementaria, los equipos fueron al frente con la firme intención de inclinar el marcador a su favor, siendo

Inter de Bogotá el que logró el objetivo. Facundo Boné aprovechó su buena pegada de media distancia para adelantar 2-1 a su escuadra sobre los ‘dorados’, en 53 minutos.

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No obstante, Águilas Doradas no bajó los brazos y pudo empatar la contienda por la vía del penalti. Ricardo ‘Caballo’ Márquez se paró frente al balón y cambió la falta por gol, logró vence a Fariñez. El 2-2 se subió al tablero al minuto 81.

Hay que indicar que en los instantes finales, Águilas Doradas se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Tomás Blandón, esto después del llamado del VAR.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Internacional de Bogotá 2-2 Águilas Doradas: