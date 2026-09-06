Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa BetPlay

Un duelo de verdes en el Atanasio Girardot, y con el único objetivo de seguir en carrera en la Copa BetPlay 2026, es el que protagonizarán este lunes 7 de septiembre Atlético Nacional y Deportivo Cali. El cupo a los cuartos de final del certamen está en juego.

En primera instancia se preveía una serie de octavos de final entre ‘verdolagas’ y ‘azucareros’ de ida y vuelta, pero a causa de eventos extradeportivos como lo fue el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, la Dimayor decidió cambios en el calendario, y por lo tanto, será un juego a partido único, siendo local el equipo que mejor estuviese en la

reclasificación y allí salió beneficiado Nacional.

¿Cómo llegan los clubes al partido por Copa BetPlay II-2026?

Atlético Nacional recibe al Cali en partido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial de Nacional

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En el caso de los verdes de Antioquia vienen de jugar frente al América de Cali en los Estados Unidos, en un duelo benéfico por los damnificados del sismo en nuestro país. Los dirigidos por Lucas González ganaron 3-1.



Ya en el rentado local, Nacional viene de superar 1-5 a Alianza FC en Valledupar, un resultado que le permitió llegar a los 12 puntos y siendo cuarto en la clasificación general.

Por el lado del Deportivo Cali vienen de igualar 1-1 como local contra Bucaramanga, y antes, habían perdido 2-1 precisamente con los ‘verdolagas’, por lo que mejorar su fútbol se hace urgente este lunes en el Atanasio.

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Hay que precisar, que como la serie será a partido único, en caso de terminar empatado en los 90 minutos, el ganador se conocerá en la tanda de los penaltis.

Equipo del Cali Colprensa

Además, el vencedor de esta llave entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali se enfrentará al ganador entre Deportivo Pasto e Independiente Medellín.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa BetPlay

Así las cosas, este vibrante compromiso entre verdes por los octavos de final del torneo que reúne a los equipos de la A y de la B, será este lunes 7 de septiembre en el Atanasio Girardot. La pelota rodará en dicho escenario deportivo a las 8:15 de la noche.

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Y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano (Win).

Pero igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las mejores jugadas, virales, polémicas, la crónica del juego y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.